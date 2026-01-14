search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 12:10
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.01.2026 11:48

Ερέτρια: Χειροπέδες σε έξι ανήλικους για τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου

14.01.2026 11:48
sillipsi_1908_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Στο νοσοκομείο «Παίδων» Αγία Σοφία μεταφέρθηκε εσπευσμένα ένας 16χρονος ο οποίος φέρεται πως έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από ομάδα 6 ανήλικων, στην Εύβοια.

Το σοβαρό επεισόδιο έγινε το βράδυ της Τρίτης (13.01.2026) στην Ερέτρια, όταν κάτω από άγνωστο –μέχρι στιγμής- λόγο, οι 6 ανήλικοι προσέγγισαν τον 16χρονο και φέρεται πως ξεκίνησαν να τον χτυπούν με μανία σε πρόσωπο και σώμα. Μετά τον ξυλοδαρμό, τράπηκαν σε φυγή.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Χαλκίδας. Αφού του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Παίδων της Αθήνας καθώς τα τραύματα στη γνάθο του χαρακτηρίζονται ως σοβαρά.

Οι αστυνομικοί εξαπέλυσαν αμέσως ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Συνολικά συνέλαβαν 6 ανήλικους (ανάμεσά τους 2 αδέλφια) αλλά και 5 γονείς που κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας. Οι 2 από αυτούς έχουν ήδη αφεθεί ελεύθεροι.

Οι αρχές εκτιμούν από αυτός ο ξυλοδαρμός συνδέεται με άλλο ένα σοβαρό επεισόδιο που έγινε την ίδια ημέρα, έξω από σχολείο της Ερέτριας. Σε εκείνο το περιστατικό, μαθητές Γυμνασίου φέρεται πως πιάστηκαν στα χέρια με μαθητή Λυκείου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ένας από τους εμπλεκόμενους.

Τα κίνητρα των φερόμενων ως δραστών παραμένουν άγνωστα.

Διαβάστε επίσης:

Κάθοδος των τρακτέρ στην Αθήνα η «απάντηση» Καρδίτσας και Νίκαιας στο Μαξίμου –  Νέα σύσκεψη σήμερα κυβερνητικού κλιμακίου με εκπροσώπους των «προθύμων» αγροτών (video)

Γιατί άνοιξε «πόλεμος» με την Μαρία Καρυστιανού – Ποιοι τον τροφοδοτούν και τι επιδιώκουν

Καλάβρυτα: Έκρηξη σε μηχάνημα οξυγόνου, τραυματίστηκε 85χρονος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Matthew- McConaughey
LIFESTYLE

Ο Matthew McConaughey κατοχυρώνει τον εαυτό του ως… «trademark» για να καταπολεμήσει τα deepfake

tsiaras_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Το μπαλάκι στους αγρότες πετάει ο Τσιάρας: «Η ευθύνη περνάει στην πλευρά τους» – Τρακτέρ στην Αθήνα η «πρόταση» Καρδίτσας και Νίκαιας

l;eros new
ΥΓΕΙΑ

Νοσοκομείο Λέρου: Απλήρωτοι 80 συμβασιούχοι εργαζόμενοι – Ο Διοικητής υπέβαλλε την παραίτηση του

sillipsi_1908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ερέτρια: Χειροπέδες σε έξι ανήλικους για τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου

Το σίριαλ της Γροιλανδίας συνεχίζεται: Ο Τραμπ ανοίγει προξενείο στο νησί! - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η Ευρώπη ψάχνει συμβιβασμό με τον Τραμπ για τη Γροιλανδία – Τι σκέφτονται να του προτείνουν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klironomia diathiki
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Τέλος οι συγκρούσεις συγγενών, οι μακροχρόνιες κόντρες – Οι πέντε κρίσιμες αλλαγές

koutsoubas karystianou tsipras loverdos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα μπλόκα και το κυβερνητικό δίλημμα για το ΚΚΕ, ο 4μηνος και βάλε «Αρμαγεδδών» Καρυστιανού, ο αιφνιδιασμός από Τσίπρα και το «γκώσαμε» για Λοβέρδο

toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

ariel_kwnstantinidi
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Κουβαλούσα μεγάλη ντροπή, επειδή με έλεγαν παιδί – θαύμα, μέσα στην οικογένειά μου ένιωθα ορφανό»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 12:09
Matthew- McConaughey
LIFESTYLE

Ο Matthew McConaughey κατοχυρώνει τον εαυτό του ως… «trademark» για να καταπολεμήσει τα deepfake

tsiaras_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Το μπαλάκι στους αγρότες πετάει ο Τσιάρας: «Η ευθύνη περνάει στην πλευρά τους» – Τρακτέρ στην Αθήνα η «πρόταση» Καρδίτσας και Νίκαιας

l;eros new
ΥΓΕΙΑ

Νοσοκομείο Λέρου: Απλήρωτοι 80 συμβασιούχοι εργαζόμενοι – Ο Διοικητής υπέβαλλε την παραίτηση του

1 / 3