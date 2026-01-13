Εύβοια: Άγριος ξυλοδαρμός ανηλίκου – Στο Παίδων με σοβαρά τραύματα στη γνάθο

Σοβαρό επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Εύβοια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός νεαρού, ο οποίος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χαλκίδας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, φέροντας τραύματα στη γνάθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima, ομάδα ανηλίκων επιτέθηκε σε συνομήλικό τους, τραυματίζοντάς τον στο πρόσωπο. Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.

Στο Νοσοκομείο Παίδων το θύμα

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του στη γνάθο.

Συλλήψεις και ευθύνες γονέων

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός εκ των ανηλίκων που φέρεται να συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό, καθώς και των γονέων του, με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων ανηλίκων που φέρεται να είχαν εμπλοκή στο περιστατικό, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό σχετικά με τα φαινόμενα βίας μεταξύ ανηλίκων.

