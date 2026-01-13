search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 00:05
ΕΛΛΑΔΑ

13.01.2026 23:55

Εύβοια: Άγριος ξυλοδαρμός ανηλίκου – Στο Παίδων με σοβαρά τραύματα στη γνάθο

13.01.2026 23:55
Σοβαρό επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Εύβοια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός νεαρού, ο οποίος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χαλκίδας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, φέροντας τραύματα στη γνάθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima, ομάδα ανηλίκων επιτέθηκε σε συνομήλικό τους, τραυματίζοντάς τον στο πρόσωπο. Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.

Στο Νοσοκομείο Παίδων το θύμα

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του στη γνάθο.

Συλλήψεις και ευθύνες γονέων

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός εκ των ανηλίκων που φέρεται να συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό, καθώς και των γονέων του, με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων ανηλίκων που φέρεται να είχαν εμπλοκή στο περιστατικό, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό σχετικά με τα φαινόμενα βίας μεταξύ ανηλίκων.

ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Καθηγήτρια βίασε έναν 14χρονο στο αυτοκίνητό της – Άλλοι δύο μαθητές βρίσκονταν στο πίσω κάθισμα

ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Άγριος ξυλοδαρμός ανηλίκου – Στο Παίδων με σοβαρά τραύματα στη γνάθο

ΕΛΛΑΔΑ

Καμπανάκι από τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το FIR Αθηνών: «Διοικητικό αλαλούμ και σοβαρός κίνδυνος για το καλοκαίρι»

ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις ΗΠΑ για ελαττωματικούς αερόσακους κινεζικής προέλευσης μετά από θανατηφόρα τροχαία

ΚΟΣΜΟΣ

Νέα προειδοποίηση Τραμπ: «Φύγετε από το Ιράν» – Έτοιμος να χτυπήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ

LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

LIFESTYLE

Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ - Μωϋσίδης: Οι τεχνικές εταιρίες λειτουργούσαν «ως μέγγενη εις βάρος των αγροτών»

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

