Θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης στην Πάτρα – Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, ακόμη και το ενδεχόμενο το νεαρό κορίτσι να έχει ταξιδέψει στη Γερμανία, όπου βρίσκεται ο αδελφός της.

Όπως ανέφερε ο πατέρας της ανήλικης στις Αρχές, «μας είπε ότι θα πήγαινε για μάθημα. Ντύθηκε, φόρεσε την τσάντα της και έκτοτε δεν την ξαναείδαμε. Συμμαθητές της, την είδαν να μπαίνει στο λεωφορείο, όμως ποτέ δεν έφτασε στη σχολική αίθουσα».

Μέχρι στιγμής, το μοναδικό στοιχείο που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί είναι η σχολική τσάντα του κοριτσιού, που εντοπίστηκε από περίοικο σε σκουπίδια στου Ζωγράφου, αλλά και ένα βίντεο όπου η 16χρονη καταγράφεται στην ίδια περιοχή, λίγες ώρες μετά την αναχώρησή της από την Πάτρα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 16χρονη αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα προσαρμογής, μιας και είχε εγκατασταθεί στην Ελλάδα με την οικογένειά της τα τελευταία 3 χρόνια.

«Μου είχε εκμυστηρευθεί ότι κάπου θέλει να πάει. Δυσκολευόταν πολύ με την προσαρμογή της από τη Γερμανία στην Ελλάδα, τόσο λόγω γλώσσας, όσο και λόγω σχολικού περιβάλλοντος. Το τελευταίο διάστημα πουλούσε ρούχα, τσάντες και καλλυντικά, λέγοντας πως “δεν τη χαρακτήριζαν πια”, ανέφερε χαρακτηριστικά μια συμμαθήτριά της στις Αρχές.

Συμμαθήτριά της είπε επίσης στις Αρχές πως «η Λόρα μου είχε πει πως έχει έναν αδερφό στη Γερμανία, τον οποίο δεν έχει γνωρίσει ποτέ και ήθελε να αναζητήσει».

Παράλληλα, η 16χρονη πριν εξαφανιστεί είχε πουλήσει και τα κοσμήματά της σε ενεχυροδανειστήριο, προκειμένου να μαζέψει χρήματα, ενώ επιχείρησε να σβήσει κάθε ίχνος της, διαγράφοντας τους λογαριασμούς της στα social media αλλά και αυτούς των email της.

Ένα βίντεο που είχε έρθει στο «φως», όπου η 16χρονη καταγραφόταν στο Ρίο να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα, έδωσε αρχικά ελπίδες για νεότερα σχετικά με την τύχη της ανήλικης.

Ωστόσο, ο 58χρονος που καταγραφόταν στο εν λόγω βίντεο μαζί με τη 16χρονη, εμφανίστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία και κατέθεσε ότι δεν έχει καμία σχέση την εξαφάνιση της. «Εγώ συνάντησα το κορίτσι γιατί μου πούλησε ένα μεταχειρισμένο κινητό έναντι των 200 ευρώ. Μαζί μου ήταν και η κόρη μου για την οποία προοριζόταν το κινητό», είπε.

Πού επικεντρώνονται οι έρευνες των Αρχών

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 16χρονη επιβιβάστηκε σε ταξί και ταξίδεψε μέχρι την Αθήνα, όπου κατεγράφη στην περιοχή του Ζωγράφου. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, τα ίχνη της χάθηκαν.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται η ΕΛ.ΑΣ. είναι η 16χρονη να επέλεξε να μείνει στη συγκεκριμένη περιοχή γιατί σε κοντινή απόσταση υπάρχει σταθμός μετρό, προκειμένου να επιβιβαστεί, να φτάσει στο αεροδρόμιο και να ταξιδέψει στη Γερμανία που μένει ο αδελφός της.

Ένα άλλο σενάριο που εξετάζεται, είναι η 16χρονη να είχε ήδη συνομιλήσει με πρόσωπο που θα την φιλοξενούσε στην Αθήνα και θα τη βοηθούσε οικονομικά για το ταξίδι στη Γερμανία.

Προκειμένου να εξακριβωθεί αν το κορίτσι βρίσκεται ακόμη στη χώρα, οι Αρχές έχουν ζητήσει και αναμένουν τις λίστες επιβίβασης από όλες τις αεροπορικές εταιρίες με προορισμό χώρες του εξωτερικού, ενώ, σε στενή συνεργασία με τις γερμανικές Αρχές, αναζητούν τυχόν συγγενείς που μένουν στη Γερμανία και θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν τη 16χρονη.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου, ότι η 16χρονη δεν έχει ενεργοποιήσει ακόμη την καινούργια συσκευή τηλεφώνου που έχει αγοράσει, κάτι που προβληματίζει τις αρχές. Παράλληλα, ερευνούν το οικογενειακό περιβάλλον της ανήλικης, καθώς, στο παρελθόν η 16χρονη είχε μεταφερθεί σε δομή στη Γερμανία, ενώ προσπαθούν να έρθουν σε επικοινωνία και με τον αδελφό της που μένει στη Γερμανία και δεν έχει καμία επαφή με την οικογένεια.

