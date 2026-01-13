Άνω Λιόσια: Εξαρθρώθηκε οικογενειακό κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – Σύλληψη 69χρονης και των δύο γιων της

Στη σύλληψη πέντε ατόμων, μεταξύ των οποίων μιας μητέρας και των δύο γιων της, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, στο πλαίσιο εξάρθρωσης κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στα Άνω Λιόσια.

Όπως αποκαλύφθηκε από την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση είχε μετατρέψει σε σημείο πώλησης ναρκωτικών ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Εντός του καταστήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 600 γραμμάρια κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης, εξοπλισμός για χρήση και διακίνηση ναρκωτικών, ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, χρηματικό ποσό άνω των 1000 ευρώ, καθώς και 4 καραμπίνες για τις οποίες δεν υπήρχαν άδειες κατοχής.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής 11/01, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη 69χρονης ημεδαπής, των δύο γιων της ηλικίας 46 και 47 ετών, καθώς και 21χρονου εργαζόμενου διανομέα, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών και, κατά περίπτωση, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Παράλληλα, συνελήφθη και 45χρονος ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, την οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε μόλις προμηθευτεί από το συγκεκριμένο κατάστημα.

Πώς λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση

Όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, η 69χρονη ιδιοκτήτρια του καταστήματος, από κοινού με τους γιους της και τον 21χρονο εργαζόμενο, είχαν μετατρέψει το κατάστημα σε σημείο πώλησης και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Τον χώρο επισκεπτόταν καθημερινά μεγάλος αριθμός ατόμων, όπου αρχικά συνομιλούσε με τους κατηγορούμενους και στη συνέχεια εισερχόταν σε ξεχωριστό δωμάτιο, παραμένοντας εκεί για μικρό χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια, εγκατέλειπαν το χώρο, χωρίς να προβαίνουν σε αγορά νόμιμων προϊόντων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη του κυκλώματος είχαν λάβει μέτρα αντιπαρακολούθησης, ελέγχοντας συστηματικά τόσο τους επισκέπτες, όσο και τον περιβάλλοντα χώρο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

