Σοκ για 13χρονη στην Πετρούπολη που περίμενε το λεωφορείο: 31χρονος αποπειράθηκε να τη βιάσει και να τη ληστέψει

Θύμα απόπειρας βιασμού και ληστείας έπεσε ένα 13χρονο κορίτσι το μεσημέρι της Δευτέρας, 12/01, στην περιοχή της Πετρούπολης.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η 13χρονη βρισκόταν στο τέρμα της γραμμής των λεωφορείων, στη στάση της οδού Μετεώρων, όταν ξαφνικά δέχτηκε επίθεση από έναν 31χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος τη θώπευσε και την έριξε στο έδαφος, με σκοπό να διαπράξει γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.
Τη στιγμή εκείνη, ένας διερχόμενος από το σημείο έβαλε τις φωνές, με αποτέλεσμα ο δράστης να τρομάξει και να τραπεί σε φυγή, αφού πρώτα κατάφερε να αρπάξει το κινητό της ανήλικης.
Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία και άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι εντόπισαν λίγο πριν από τις τρεις το μεσημέρι τον δράστη στην ευρύτερη περιοχή και τον συνέλαβαν.
Ο 31χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα βιασμού και ληστείας ανήλικης.
