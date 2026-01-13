Δολοφονία 17χρονου στις Σέρρες: Οι Αρχές αναζητούν DNA και δεύτερου ατόμου – Εξετάζεται το σενάριο πολλαπλών ξυλοδαρμών

Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» σχετικά με την υπόθεση δολοφονίας του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες, με τις Αρχές να ερευνούν το ενδεχόμενο εμπλοκής και δεύτερου ατόμου, πλην του 16χρονου που έχει ήδη ομολογήσει τον ξυλοδαρμό του θύματος και έχει προφυλακιστεί.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι Αρχές έχουν πάρει δείγμα DNA από τα ρούχα και τα νύχια του 17χρονου και το έχουν στείλει στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει και άλλο γενετικό υλικό, εκτός από αυτό του κατηγορούμενου 16χρονου.

Οι Αρχές εξετάζουν αν εμπλέκονται και άλλα άτομα στον βίαιο ξυλοδαρμό του 17χρονου που οδήγησε στον θάνατό του, αλλά και το ενδεχόμενο να υπήρξε κάποια δεύτερη επίθεση σε βάρος του.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, ο λόγος που οι Αρχές οδηγήθηκαν σε αυτή την έρευνα, ήταν τα πολλαπλά χτυπήματα που έφερε η σορός του 17χρονου, με την αστυνομία να μην αποκλείει, παράλληλα, το ενδεχόμενο, στον ξυλοδαρμό του 17χρονου να χρησιμοποιήθηκε και κάποιο μεταλλικό αντικείμενο, σιδηρογροθιά κλπ..

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων από τη σκηνή του εγκλήματος, ενώ παράλληλα λαμβάνονται καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες.

Τι είχε καταθέσει ο 16χρονος που ομολόγησε την πράξη του

Υπενθυμίζεται ότι ο 16χρονος κατηγορούμενος, που κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του, παραδέχθηκε ότι χτύπησε τον 17χρονο, υποστηρίζοντας, ωστόσο, πως δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, το επεισόδιο ξεκίνησε ύστερα από προσωπική αντιπαράθεση, με τον ίδιο να αναφέρει ότι έδωσε στον 17χρονο 2-3γροθιές και μία γονατιά στο κεφάλι, πριν σταματήσει όταν εκείνος έπεσε στο έδαφος.

Ακόμη, ο 16χρονος σημείωσε ότι ο θάνατος του 17χρονου ενδέχεται να προήλθε από άλλο περιστατικό, όπως τροχαίο, ή επίθεση από τρίτο πρόσωπο.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής και οι υποψίες των Αρχών

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την αρχική επίθεση στο προαύλιο της Μητρόπολης Σερρών, ο 17χρονος, αιμόφυρτος, μετέβη σε κατάστημα τυχερών παιγνίων, όπου ζήτησε να καθαριστεί στην τουαλέτα και παρέμεινε εκεί για περίπου 20 λεπτά. Στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο με φίλους του, οι οποίοι τον μετέφεραν στο σπίτι του.

Η αστυνομία εκτιμά ότι στον ακάλυπτο χώρο της οικίας του – όπου βρέθηκε νεκρός – ο 17χρονος δέχθηκε νέα, ιδιαίτερα βίαιη επίθεση.

Το ενδεχόμενο αυτό ενισχύεται και από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης, η οποία κάνει λόγο για εκτεταμένα και σφοδρά χτυπήματα σε όλο το σώμα του 17χρονου, με αποτέλεσμα ακόμη και ρήξη αορτής – ένα εύρημα εξαιρετικά σπάνιο σε περιπτώσεις σωματικών κακώσεων.

Την ίδια ώρα, αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι εντόπισε ίχνη αίματος και σε άλλο σημείο, μακριά από το πρακτορείο τυχερών παιγνίων, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο πολλαπλών επιθέσεων.

