ΕΛΛΑΔΑ

13.01.2026 07:53

Σέρρες: Σοκάρει το ιατροδικαστικό πόρισμα για το 17χρονο θύμα – Ερωτηματικό για το αν ο 16χρονος χρησιμοποίησε σιδηρογροθιά

13.01.2026 07:53
serres-16xronos

Να εξακριβώσουν αν υπάρχει γενετικό υλικό και από άλλο άτομο – πέραν του 16χρονου κατηγορούμενου – που συμμετείχε στο αιματηρό επεισόδιο προσπαθουν να εξακριβώσουν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού του 17χρονου παιδιού μέχρι θανάτου στις Σέρρες.

Δείγματα DNA από τα ρούχα του 17χρονου Άγγελου, καθώς και από τα νύχια του ανήλικου θύματος, που έχασε τη ζωή του στις 5 Ιανουαρίου έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό στις Σέρρες, εστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να ρίξει φως στις υπόνοιες της οικογένειας του θύματος, σύμφωνα με τις οποίες ο άτυχος νεαρός πιθανόν δέχθηκε και δεύτερη επίθεση στο σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρός ή αν στη συμπλοκή συμμετείχαν περισσότερα άτομα που προκάλεσαν τα θανατηφόρα τραύματα.

Οι καταθέσεις των φίλων του θύματος «καίνε» τον 16χρονο

Σύμφωνα με πληροφορίες από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που χειρίστηκαν την υπόθεση, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί οπτικοακουστικό υλικό που να αποδεικνύει την εμπλοκή τρίτου προσώπου, τόσο στον χώρο όπου εκτυλίχθηκε το επεισόδιο όσο και κατά τη διαδρομή προς το σπίτι του 17χρονου.

Παράλληλα, φίλοι του θύματος κατέθεσαν ότι τα χτυπήματα που δέχθηκε προήλθαν αποκλειστικά από τον 16χρονο κατηγορούμενο, χωρίς τη συμμετοχή άλλου ατόμου.

Όπως ανέφεραν, όταν ο 17χρονος δήλωσε ότι αισθανόταν αδιαθεσία, τον μετέφεραν οι ίδιοι με αυτοκίνητο στο σπίτι του, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε άλλη εμπλοκή.

Αναζητούν εάν τον ξυλοκόπησε ακόμη και με σιδηρογροθιές

Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές που συνεχίζουν την έρευνα δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο τα ιδιαίτερα σφοδρά χτυπήματα, τα οποία οδήγησαν στα θανατηφόρα τραύματα, να προκλήθηκαν με τη χρήση μεταλλικού αντικειμένου, ενδεχομένως ακόμη και σιδηγροθιάς.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο 17χρονος είχε υποστεί ρήξη σπλήνας, καρδιάς και αορτής, καθώς και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Πρόκειται για τραύματα που, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν συνάδουν με τον ισχυρισμό του 16χρονου ότι κατάφερε μόλις τρία χτυπήματα.

1 / 3