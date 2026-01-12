search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 20:08
ΕΛΛΑΔΑ

12.01.2026 19:25

«Μάχη» με τα κύματα για τον «Σκοπελίτη» που αψηφά τη θαλασσοταραχή – Εντυπωσιακό βίντεο

12.01.2026 19:25
Ένα εντυπωσιακό βίντεο, από την ώρα που ο «Σκοπελίτης» δίνει «μάχη» με τα κύματα στο Αιγαίο, έφερε στο «φως» το cyclades24.gr.

Εδώ και πολλά χρόνια, ο «Σκοπελίτης» εκτελεί δρομολόγια από και προς Δονούσα, Κουφονήσι, Σχοινούσα, Ηρακλειά, Νάξο, Ίο και Σαντορίνη.

Ακόμη και σε συνθήκες έντονης θαλασσοταραχής, το πλοίο παραμένει σταθερό και αμετακίνητο στο καθήκον του.

Άλλωστε, για τους κατοίκους των Μικρών Κυκλάδων, ο «Σκοπελίτης» δεν είναι απλώς ένα πλοίο. Είναι ο συνδετικός κρίκος με τον έξω κόσμο: Είναι οι προμήθειες, τα φάρμακα, τα τρόφιμα, τα καύσιμα, οι μετακινήσεις, οι ανθρώπινες ανάγκες που δεν μπορούν να περιμένουν τον «καλό καιρό».

Στο καθήκον, παρά τα μποφόρ

Στο βίντεο που δημοσίευσε το cyclades24.gr, ο «Σκοπελίτης» καταγράφεται εν μέσω θαλασσοταραχής, να «χορεύει» στα κύματα, αλλά και στον ρυθμό της ανάγκης, της προσφοράς και της αδιάκοπης παρουσίας στα νησιά, με τις εικόνες να είναι πραγματικά εντυπωσιακές.

