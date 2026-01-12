search
12.01.2026 18:20

Τέμπη: Μόνο για την υπεξαγωγή εγγράφων παράσταση πολιτικής αγωγής από συγγενείς θυμάτων στη δίκη για τα «εξαφανισμένα» βίντεο

12.01.2026 18:20
diki tempi larissa – new
Photo: larissanet

Μόνο για το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφων θα παρασταθούν οι συγγενείς θυμάτων που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης το βράδυ του δυστυχήματος των Τεμπών.

Σύμφωνα με το larissanet, η πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας αποφάσισε να αποβάλλει τρία άτομα λόγω μη προσκόμισης του τέλους παράστασης, όλους ανεξαιρέτως για το αδίκημα της απείθειας και έκανε δεκτές τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας για το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφων. Ωστόσο για το ίδιο αδίκημα δεν έκανε δεκτή την δήλωση παράστασης του κ. Κυριάκου Βελόπουλου. Να σημειωθεί πως ο κ. Βελόπουλος είναι και μάρτυρας στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενοι είναι δύο πρώην πρόεδροι του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, οι οποίοι παραπέμφθηκαν για υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια (το στέλεχος της Interstar), ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και ηθική αυτουργία στην απείθεια (ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ 2023-2025) και για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων (ο πρόεδρος του ΟΣΕ την 28η Φεβρουαρίου του 2023).

Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται αφορούν την μη προσκόμιση στον εφέτη ανακριτή του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης, απ’ όπου ξεκίνησε την πορεία της η εμπορική αμαξοστοιχία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 και για την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο τους πρώτους μήνες μετά τη σύγκρουση.

Σε δηλώσεις τους έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της πόλης, προχώρησαν σε δηλώσεις συγγενείς των θυμάτων, χωρίς να κρύβουν την απογοήτευσή τους για την εξέλιξη της διαδικασίας.

«Όσον αφορά την δικαστική διαδικασία για την υπόθεση που εκτυλίσσεται σε όλη την υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών έχω να καταθέσω, κατασκευασμένες πραγματογνωμοσύνες, κατηγορητήρια και δίκες», ανέφερε στην αρχική του τοποθέτηση ο Χρήστος Κωνσταντινίδης.

