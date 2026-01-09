Τέμπη: Διακόπηκε η δίκη για τα «εξαφανισμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας – Οργή για την απουσία βασικού κατηγορουμένου

Την οργή συγγενών των θυμάτων των Τεμπών προκαλεί η δικαστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στα δικαστήρια της Λάρισας και αφορά στα «εξαφανισμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο δυστύχημα των Τεμπών.

Η δίκη διακόπηκε και θα συνεχιστεί την ερχόμενη Δευτέρα, ενώ την αγανάκτηση των συγγενών προκάλεσε και η απουσία από τη δικαστική αίθουσα του κατηγορουμένου Νικόλαου Τσαντσαράκη, του ανθρώπου που, όπως τόνισε στις δηλώσεις της η Ζωή Κωνσταντοπούλου, παρέδωσε λάθος οπτικοακουστικό υλικό από τις κάμερες της εταιρείας Interstar, η οποία ήταν υπεύθυνη για την φύλαξη του περιβάλλοντος χώρου όπου έλαβε χώρα η τραγωδία.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποχωρώντας από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, εξήγησε τι συνέβη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ενώ στάθηκε στο πρόσωπο του κ. Τσαντσαράκη, που απουσίαζε όντας στην Κύπρο.

«Σήμερα επί πάρα πολλές ώρες εκθέταμε οι συνήγοροι των οικογενειών των θυμάτων και των επιζώντων, τους λόγους για τους οποίους η δίκη αυτή που αφορά την εξαφάνιση των βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, αλλά και της φόρτωσης της, δε μπορεί να γίνει δίχως να παρίστανται οι συγγενείς. Από την πλευρά της κυβέρνησης και των διορισμένων από αυτή κατηγορουμένων, ισχυρίζονται ότι πρέπει να πεταχτούν έξω από τη διαδικασία οι συγγενείς. Τόσο σέβονται τον πόνο τους…

Παρίσταναν ότι επικαλούνται νομικά επιχειρήματα, επιδεικνύοντας επιρροή και ισχύ προς το δικαστήριο. Εκφράζω τον πολύ μεγάλο προβληματισμό μου για τις διαρκείας παρεμβάσεις που ασκεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στη δικαστική λειτουργία, οι οποίες είναι εμφανείς καθημερινά στη Δίκη των Τεμπών. Την αγανάκτηση μου για το ότι σήμερα ο κατηγορούμενος Τσαντσαράκης, ο οποίος είναι υπεύθυνος της εταιρείας Intersar, που συμβάλλεται με την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη φύλαξη δημοσίων χώρων εξαφάνισε τα βίντεο. Αυτός σήμερα απουσίαζε γιατί βρίσκεται στην Kύπρο από τις 27 Δεκεμβρίου μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα περιφρονώντας την απόφαση του δικαστηρίου, δίχως να υφίστανται κάποια συνέπεια. Συνέπειες υπάρχουν μόνο για τα θύματα. Για αυτούς που παραβιάζουν τη νομιμότητα και διεκδικούν συγκάληψη και ασυλία υπάρχει κατανόηση.

Είδαμε μία πρόεδρο δικαστηρίου η οποία παρακαλούσε τον κύριο Καπερνάρο να μη βρίζει τους συνηγόρους και τους συγγενείς των θυμάτων. Είδαμε μία πρόεδρο δικαστηρίου η οποία δεν γνώριζε να αιτιολογήσει γιατί απουσίαζε σήμερα ένας κατηγορούμενος, δίχως να έχει δικαιολογήσει την απουσία του.

Θα επιμείνουμε μέχρι τέλους για τη δικαιοσύνη, αλλά και για την ενότητα των συγγενών και των οικογενειών. Την ενότητα που προσπαθεί να διασπάσει η εξουσία γιατί τη βολεύει. Θα επιμείνουμε στο ότι αυτή η δίκη είναι κομμάτι της συνολικής υπόθεσης του εγκλήματος των Τεμπών, ενώ πρέπει όλες οι δικογραφίες να συνενωθούν. Να μη κατακερματιστεί και να μη δικαστεί ντροπιαστικά ως πλημέλημμα. Θα είμαστε όλοι εδώ τη Δευτέρα για να καταγράψουμε αν θα είναι τελικά εδώ ο κατηγορούμενος Τσαντσαράκης».

Δηλώσεις στα ΜΜΕ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκαναν και συγγενείς θυμάτων.

Ο Αντώνης Ψαρόπουλος στάθηκε στα όσα έγιναν στη σημερινή δίκη ενώ ο Πάνος Ρούτσι αναφέρθηκε σε συμπεριφορές των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων προς τους συγγενείς.

Ο Ηλίας Παπαγγελής στάθηκε μεταξύ άλλων στο γεγονός πως στη σημερινή δικάσιμο το δικαστήριο δεν μπήκε στην ουσία της υπόθεσης.

Μαρία Καρυστιανού: Δεν ισχύει ότι θα ανακοινώσω το κόμμα στην επέτειο της 28ης Φεβρουαρίου

Παρούσα στη Λάρισα και η Μαρία Καρυστιανού, η οποία διέψευσε τις φήμες που κυκλοφόρησαν πως θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό της κίνημα/κόμμα ανήμερα της τρίτης επετείου του δυστυχήματος των Τεμπών.

«Αν είναι δυνατόν, αυτό είναι τραγικό» ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Καρυστιανού ενώ σε ερώτηση για το αν θα παραιτηθεί από την προεδρία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απάντησε πως περιμένει να της ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσει. Ανέφερε επίσης πως προσπαθούν να παρουσιάσουν τους συγγενείς πως βρίσκονται σε διαφορετικές πλευρές γεγονός που κατά την ίδια δεν ισχύει. «Παραμένουμε ενωμένοι και θα δίνουμε το παρών σε κάθε δίκη» ανέφερε μεταξύ άλλων η κ. Καρυστιανού.

