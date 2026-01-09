search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

09.01.2026 17:25

Προφυλακιστέος ο 26χρονος για τον ξυλοδαρμό του Κώστα Μπασιλάρη – Ελεύθεροι με όρους οι άλλοι τρεις

09.01.2026 17:25
patra

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 26χρονος ο οποίος φέρεται να αποτελείωσε τον Κώστα Μπασιλάρη στην Πάτρα, κλωτσώντας τον 9 φορές στο κεφάλι. 

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθησαν οι άλλοι 3 κατηγορούμενοι για άμεση συνέργεια στο φονικό συμβάν. Πρόκειται για τα δύο αδέλφια ηλικίας 36 και 39 ετών με ποινικό μητρώο και έναν 29χρονο πυγμάχο. 

Οι τρεις κατηγορούμεν υποστήριξαν ότι δεν είχαν καμία εμπλοκή στον ξυλοδαρμό.

Ανατριχίλα προκαλεί το βίντεο από τον ξυλοδαρμό

Ανατριχίλα προκαλεί βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο καταγράφεται ο ξυλοδαρμός. Στο βίντεο φαίνονται οι δράστες να ρίχνουν στο πάτωμα τον 30χρονο, δέχεται χτύπημα με σκαμπό, ενώ στη συνέχεια ο 26χρονος τον αποτελειώνει, κλωτσώντας στο κεφάλι.

Αίσθηση προκαλεί ότι οι θαμώνες παρακολουθούν τον καβγά ατάραχοι. Μάλιστα, νεαρή ανεβαίνει στη μπάρα για να βλέπει καλύτερα. 

1 / 3