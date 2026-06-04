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04.06.2026 12:01

ΕΡΤ: Σε επενδυτικούς- αναπτυξιακούς ρυθμούς Μουντιάλ

04.06.2026 12:01
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Με την διαδικασία της αντίστροφης μέτρησης για την έναρξη του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου σε εξέλιξη, αργότερα το απόγευμα η ΕΡΤ– πανέτοιμη ως επίσημος ραδιοτηλεοπτικός φορέας που θα καλύψει τη διοργάνωση- αναμένεται να παρουσιάσει το πρόγραμμα των μεταδόσεων και ότι άλλο έχει ετοιμάσει σε επίπεδο περιεχομένου- τακτικές και έκτακτες εκπομπές- για τους συνολικά 104 αγώνες σε απευθείας μετάδοση. Από το σύνολο των καλύψεων οι 64 αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2Σπορ και οι υπόλοιπες (40) από την ΕΡΤ1.

Για πρώτη φορά θα υπάρχει ξεχωριστή- εξωτερική- παραγωγή περιεχομένου για την ΕΡΤ με προορισμό τα σόσιαλ μίντια.

Θρυλικές φυσιογνωμίες του ελληνικού ποδοσφαίρου που τίμησαν την φανέλα με το εθνόσημο θα συνεισφέρουν σε γνώση και εμπειρία πλάι στους παρουσιαστές- σχολιαστές των εκπομπών της ΕΡΤ. Ανάμεσα τους θα είναι οι Νίκος Νταμπίζας, Τάκης Φύσσας, Ντέμης Νικολαϊδης.

Στο μεταξύ για την σημερινή εκδήλωση, σε μετάδοση live streaming, η ΕΡΤ επενδύει 4.390 ευρώ, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναρτημένη στη Διαύγεια. Και μεταξύ άλλων μάλλον περιλαμβάνεται ανάπτυξη τεχνητού χλοοτάπητα σε μήκος περίπου 20 μέτρων στον πρώτο όροφο του Ραδιομεγάρου που θα «εισάγει» τους εκπροσώπους του Τύπου στο κλίμα του Μουντιάλ και ένα λυόμενο γηπεδάκι 5χ5 το οποίο έχει αναπτυχθεί στον κήπο του Ραδιομεγάρου ενόψει της συνέντευξης τύπου στην οποία θα παρουσιαστεί το πλέγμα δράσεων της ΕΡΤ για την κορυφαία  ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη.

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