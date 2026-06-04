Τηλεθέαση: Εκτόξευσε τα νούμερα της ΕΡΤ2 ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η χθεσινή απευθείας μετάδοση του πρώτου τελικού στο μπάσκετ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό εκτόξευσε τα νούμερα της ΕΡΤ2 η οποία βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης.
Το παιχνίδι στο ΣΕΦ, το οποίο ολοκληρώθηκε με νίκη του Ολυμπιακού, σημείωσε πολύ υψηλά ποσοστά αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.
Συγκεκριμένα, ο αγώνας Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός σημείωσε μέσο όρο 24,5% στο δυναμικό κοινό, φτάνοντας μέχρι το 27,8% στο τέταρτο 22:30 – 22:45.
Ακολούθησαν το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με μέσο όρο 16,9%, ο Άγιος Έρωτας με 14,8% και το MasterChef με 11,9%.
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι είχε 11,6%, η Γη της Ελιάς 9,1%, το «Έχω παιδιά» 8,2%, το Grand Hotel 6,7%, τα Παιχνίδια Εκδίκησης 6,5%, το «Μια νύχτα μόνο» 6%, ο Ήλιος 3,1% και το Παιδί 2,4%.
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός – 24,5%
Μπαμπά σ’ αγαπώ – 16,9%
Άγιος Έρωτας – 14,8%
MasterChef – 11,9%
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – 11,6%
Γη της Ελιάς – 9,1%
Έχω Παιδιά – 8,2%
Grand Hotel – 6,7%
Παιχνίδια Εκδίκησης – 6,5%
Μια νύχτα μόνο – 6%
Από Ήλιο σε Ήλιο – 3,1%
Το παιδί – 2,4%
Διαβάστε επίσης:
Το YouTube ξεπέρασε το Netflix σε μέση ημερήσια παρακολούθηση σε όλο τον κόσμο
Θρίλερ 16 ωρών σε τράπεζα στην Καλιφόρνια – Άνδρας είχε ταμπουρωθεί στο κτίριο και κρατούσε ομήρους (Photos/Video)
Ο πυρηνικός κίνδυνος του Ιράν είναι μεγαλύτερος από ό,τι ήταν πριν τις επιθέσεις Τραμπ, υποστηρίζει ο ΔΟΑΕ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.