Τηλεθέαση: Εκτόξευσε τα νούμερα της ΕΡΤ2 ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό

Η χθεσινή απευθείας μετάδοση του πρώτου τελικού στο μπάσκετ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό εκτόξευσε τα νούμερα της ΕΡΤ2 η οποία βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης.

Το παιχνίδι στο ΣΕΦ, το οποίο ολοκληρώθηκε με νίκη του Ολυμπιακού, σημείωσε πολύ υψηλά ποσοστά αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Συγκεκριμένα, ο αγώνας Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός σημείωσε μέσο όρο 24,5% στο δυναμικό κοινό, φτάνοντας μέχρι το 27,8% στο τέταρτο 22:30 – 22:45.

Ακολούθησαν το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με μέσο όρο 16,9%, ο Άγιος Έρωτας με 14,8% και το MasterChef με 11,9%.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι είχε 11,6%, η Γη της Ελιάς 9,1%, το «Έχω παιδιά» 8,2%, το Grand Hotel 6,7%, τα Παιχνίδια Εκδίκησης 6,5%, το «Μια νύχτα μόνο» 6%, ο Ήλιος 3,1% και το Παιδί 2,4%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά…

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός – 24,5%

Μπαμπά σ’ αγαπώ – 16,9%

Άγιος Έρωτας – 14,8%

MasterChef – 11,9%

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – 11,6%

Γη της Ελιάς – 9,1%

Έχω Παιδιά – 8,2%

Grand Hotel – 6,7%

Παιχνίδια Εκδίκησης – 6,5%

Μια νύχτα μόνο – 6%

Από Ήλιο σε Ήλιο – 3,1%

Το παιδί – 2,4%

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