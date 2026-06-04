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04.06.2026 09:14

Τηλεθέαση: Εκτόξευσε τα νούμερα της ΕΡΤ2 ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό

04.06.2026 09:14
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Η χθεσινή απευθείας μετάδοση του πρώτου τελικού στο μπάσκετ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό εκτόξευσε τα νούμερα της ΕΡΤ2 η οποία βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης.

Το παιχνίδι στο ΣΕΦ, το οποίο ολοκληρώθηκε με νίκη του Ολυμπιακού, σημείωσε πολύ υψηλά ποσοστά αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Συγκεκριμένα, ο αγώνας Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός σημείωσε μέσο όρο 24,5% στο δυναμικό κοινό, φτάνοντας μέχρι το 27,8% στο τέταρτο 22:30 – 22:45.

Ακολούθησαν το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με μέσο όρο 16,9%, ο Άγιος Έρωτας με 14,8% και το MasterChef με 11,9%.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι είχε 11,6%, η Γη της Ελιάς 9,1%, το «Έχω παιδιά» 8,2%, το Grand Hotel 6,7%, τα Παιχνίδια Εκδίκησης 6,5%, το «Μια νύχτα μόνο» 6%, ο Ήλιος 3,1% και το Παιδί 2,4%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά…

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός – 24,5%
Μπαμπά σ’ αγαπώ – 16,9%
Άγιος Έρωτας – 14,8%
MasterChef – 11,9%
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – 11,6%
Γη της Ελιάς – 9,1%
Έχω Παιδιά – 8,2%
Grand Hotel – 6,7%
Παιχνίδια Εκδίκησης – 6,5%
Μια νύχτα μόνο – 6%
Από Ήλιο σε Ήλιο – 3,1%
Το παιδί – 2,4%

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