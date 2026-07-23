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23.07.2026 07:15

Μέση Ανατολή: Σε τροχιά για τα 100 δολάρια το πετρέλαιο – Αγωνία στον πλανήτη

23.07.2026 07:15
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Σε νέα υψηλά έξι εβδομάδων διαπραγματεύεται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές διευρύνοντας τα κέρδη του για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή αύξησε τους φόβους για βαθύτερες διαταραχές στον εφοδιασμό.

Το αργό πετρέλαιο Brent σκαρφαλώνει πάνω από τα 96 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Πέμπτης (23.7.2026) και καταγράφει άνοδο της τάξης του 2,5% στον απόηχο της έντασης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Ανάλογη είναι η κίνηση του αμερικανικού τύπου αργού WTI που διαπραγματεύεται στα 88,5 δολάρια το βαρέλι συσσωρεύοντας κέρδη για πέμπτη συνεχή εβδομάδα.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν τις ιρανικές υποδομές εάν η Τεχεράνη επιτεθεί σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ το Ιράν απείλησε με αντίποινα εναντίον ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τις ΗΠΑ σε όλη την περιοχή.

Εντωμεταξύ, οι μαχητές Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, επιτέθηκαν σε δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα με πυραύλους και drones, σηματοδοτώντας τα πρώτα άμεσα χτυπήματα σε δεξαμενόπλοια στην πλωτή οδό και εγείροντας ανησυχίες για μια βασική εναλλακτική διαδρομή εξαγωγής για το σαουδαραβικό αργό.

Η κλιμάκωση άνοιξε ένα νέο μέτωπο στη σύγκρουση καθώς αυξάνονταν οι κίνδυνοι για τη ναυτιλία μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και των Στενών του Ορμούζ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίσης για 12η συνεχόμενη ημέρα χτυπήματα σε ιρανικούς στόχους, ενώ τόσο η Ουάσινγκτον όσο και η Τεχεράνη συνέχισαν να υποβαθμίζουν τις προοπτικές για ειρηνευτικές συνομιλίες.

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ΠΕΜΠΤΗ 23.07.2026 08:22
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