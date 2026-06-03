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03.06.2026 23:00

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 82-76: Ο πρωταθλητής Ευρώπης έκανε το 1-0 στους τελικούς της GBL

03.06.2026 23:00
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Ο Ολυμπιακός υπερασπίστηκε την έδρα του στον πρώτο τελικό της Greek Basketball League και έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι πρωταθλητές Ευρώπης επικράτησαν με 82-76 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ και έγραψαν το 1-0 στη σειρά, η οποία μεταφέρεται στο Telekom Center Athens (5/6, 21:00).

Ο Ολυμπιακός είχε «χτίσει» τη διαφορά των +17 πόντων λόγω της υπεροχής του στα ριμπάουντ (47 έναντι 23 του Παναθηναϊκού) κι ενώ μετρούσε 4/16 τρίποντα σε αυτό το πρώτο μέρος, την ανωτερότητα του Νίκολα Μιλουτίνοφ στη ρακέτα (10π., 12ρ.) και τις «προσωπικότητες» των Εβάν Φουρνιέ (20π. με 4/6 δίποντα, αλλά 2/10 τρίποντα) και Σάσα Βεζένκοφ (16π. με 4/7 δίποντα και 2/5 τρίποντα). 

Ο Ντίνος Μήτογλου με 4/4 τρίποντα στην 3η περίοδο, θα έκανε τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό, που με μεγάλα σουτ, κατάφερε να πλησιάσει στις δύο κατοχές στο 30ό λεπτό και να διεκδικήσει το “ break” χωρίς, όμως να το πετύχει. Κι ενώ ο Ολυμπιακός έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο σε αυτό το διάστημα (16 λάθη η ομάδα του Πειραιά, 9 ο Παναθηναϊκός στο τέλος του αγώνα).

Τέσσερις σερί πόντοι του Κόρι Τζόσεφ κι ένα παλικαρίσιο καλάθι του Βεζένκοφ, για το 75-73 στα 2:56 έπαιξαν καταλυτικό ρόλο, για να πάρει το 4ο φάουλ του Κέντρικ Ναν ο Φουρνιέ και να διαμορφώσει το 77-73 στα 44΄΄. Κι όταν ο Ουόκαπ ευστόχησε σε τρίποντο, μετά από άστοχο τρίποντο του Ναν (80-73), το -7 αποδείχτηκε μη αναστρέψιμο για τους «πράσινους» στα 17΄΄ που απέμεναν.

Ο Τσεντί Οσμάν σημείωσε 23 πόντους με 3/6 τρίποντα, ο Κέντρικ Ναν 20 (5/9 τρίποντα), ενώ 14 πόντους είχε ο Ντίνος Μήτογλου (4/6 τρίποντα). Αρνητικός ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τον Παναθηναϊκό, με 2 πόντους σε 33:51΄΄, με 1/6 δίποντα, 0/7 τρίποντα.

Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ (τενοντίτιδα) παρατάχθηκε ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε τους Κώστα Σλούκα (αρθροσκόπηση στο γόνατο) και Νίκο Ρογκαβόπουλο (πελματιαία απονευρωσίτιδα).

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 42-30, 62-58, 82-76

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