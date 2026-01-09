search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

09.01.2026

Σέρρες: Στον ανακριτή ο 16χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου 17χρονο – Κόσμος έξω από τα δικαστήρια ζητά δικαιοσύνη

09.01.2026 15:10
Στον ανακριτή βρίσκεται ο 16χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 17χρονου το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στις Σέρρες.

Ο ανήλικος βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Μεταφέρθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Σερρών περίπου στις 12:30 , ενώ έξω από τα δικαστήρια βρίσκονταν φίλοι, συγγενείς και απλοί πολίτες, που με πλακάτ στα χέρια απαιτούν δικαιοσύνη για τον θάνατο του 17χρονου. 

Στο σημείο βρίσκονται και ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας υπό τον φόβο επεισοδίων.

Η μητέρα του κατηγορούμενου μίλησε στα ΜΜΕ έξω από τα δικαστήρια λέγοντας πως ο γιος της «δεν τον χτύπησε τόσο δυνατά» και οτι τον κρατούν στο τμήμα «για αντίποινα».

«Το παιδί έφευγε από το σπίτι με έναν φίλο του, καθώς είχαν ραντεβού με τον δικηγόρο. Οι αστυνομικοί της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. τους έκαναν έλεγχο και τον πήραν μέσα επίτηδες για εξακρίβωση στοιχείων. Αυτό έγινε εσκεμμένα, είναι αντίποινα και ξεσπάνε στο παιδί. Τους θέλουν και τους δύο σε μια κόλλα χαρτί και είναι ολοφάνερο. Τους ζήτησα σαν χάρη να αφήσουν μόνο τον αδελφό του και να φύγουν οι φίλοι, αλλά τον πήραν μέσα», ανέφερε η μητέρα του κατηγορούμενου, μιλώντας για την προσαγωγή του 18χρονου γιου της.

