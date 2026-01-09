search
09.01.2026 09:11

Σέρρες: Απολογείται ο 15χρονος για τον θάνατο του 17χρονου – Αρνείται πρόθεση ανθρωποκτονίας (Video)

09.01.2026 09:11
serres-16xronos

Ο 15χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο του 17χρονου στις Σέρρες αναμένεται να απολογηθεί σήμερα στις 13:00 ενώπιον του ανακριτή. Ο ανήλικος έχει παραδεχθεί ότι χτύπησε το θύμα, ωστόσο υποστηρίζει πως δεν είχε πρόθεση να το σκοτώσει.

Χθες, ο 15χρονος υποστήριξε πως «εάν το έχω κάνει εγώ, ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια». Ωστόσο ανέφερε πως υπάρχουν μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες ο 17χρονος βγήκε από το σπίτι το βράδυ, ότι ήταν με άλλες παρέες και «ίσως» μπλέχτηκε και σε άλλον καβγά.

Ο 15χρονος μίλησε χθες στο Live News του Mega μέσα από τα κρατητήρια: «Άμα το παιδί έφυγε από τα χέρια μου, ζητάω για αρχή συγχώρεση από την οικογένεια. Αν και δεν είναι κάτι αυτό.

Και από ό,τι πληροφορίες έχω λάβει μέχρι στιγμής κάτι λένε για τραύματα στο στομάχι. Εγώ στο στομάχι το παιδί ποτέ δεν το βάρεσα. Κάτι λένε ότι οδηγούσε ένα αμάξι. Δεν ξέρω. Τέτοια λένε. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται.

Πάντως εγώ έμαθα πως 1.30 η ώρα ήταν έξω το παιδί. Εγώ 1.30 η ώρα ήμουν σπίτι μου. Άμα όντως έφυγε από τα χέρια μου, ζητάω ένα μεγάλο συγνώμη από την οικογένεια για αρχή και μετά από τον Θεό.

Δεν είναι η φυλακή. Είναι οι τύψεις στο κεφάλι μου. Ότι αν έφυγε όντως το παιδί από τα χέρια μου».

Απαντώντας σε ερώτηση για το ένα όλα όσα συνέβησαν έγιναν εξαιτίας μιας κοπέλας, είπε: «Ισχύει ναι. Τώρα εγώ δεν ήθελα να γίνει έτσι όπως έγινε. Αλλά τώρα έγινε το κακό».

