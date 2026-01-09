«Μαζεύονται» στην άκρη τα τρακτέρ – Οι αγρότες περιμένουν νέες δεσμεύσεις στο διάλογο της Τρίτης

Με τον αγώνα να συνεχίζεται για πέμπτη συνεχή εβδομάδα στα μπλόκα και μετά την κλιμάκωση με την πραγματοποίηση των αποκλεισμών σε κομβικά σημεία όλης της χώρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε τους αγρότες να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό την Τρίτη 13 Ιανουαρίου στο Μαξίμου. Οι πρώτες αντιδράσεις στην πρόσκληση Μαρινάκη ήταν θετικές, με τους αγρότες να προσανατολίζονται στο άνοιγμα των δρόμων, σε μία κίνηση καλής θέλησης, παραμένοντας ωστόσο στα μπλόκα.

Σε σταδιακή αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προσανατολίζονται οι αγρότες, οι οποίοι ετοιμάζονται να ανοίξουν τους δρόμους από σήμερα Παρασκευή, ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησής τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την ερχόμενη Τρίτη. Η εικόνα δείχνει σαφή αποκλιμάκωση μετά την πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο, χωρίς ωστόσο να τίθεται θέμα λήξης των κινητοποιήσεων.

Ωστόσο, από τις απαντήσεις επί των συγκεκριμένων αιτημάτων που θα πάρουν οι αγρότες και από τις δεσμεύσεις που θα αναλάβει η κυβέρνηση θα εξαρτηθεί η συνέχεια των κινητοποιήσεων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος βέβαια έθεσε και… «προϋποθέσεις», όπως το να είναι αναλογική η εκπροσώπηση των αγροτών, να εκλέξουν μέσα στο σαββατοκύριακο συντονιστική επιτροπή, αλλά και να ανοίξουν οι δρόμοι.

Οι αγρότες όμως εκπροσωπούνται σε πανελλαδικό επίπεδο μέσω των Πανελλαδικών Συσκέψεων και της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων και αυτές τις μέρες θα συσκεφθούν στα μπλόκα τους ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί Πανελλαδική Σύσκεψη των μπλόκων τις επόμενες ημέρες.

Ωστόσο αυτό που ξεκαθαρίζουν είναι πως θα προσέλθουν στη συνάντηση με τους δικούς τους όρους, με τα τρακτέρ στα μπλόκα, απαιτώντας συγκεκριμένες λύσεις στα τεράστια προβλήματα επιβίωσης. Απαιτώντας και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό τα μέτρα εκείνα που θα ικανοποιούν τα αιτήματά τους.

Σε κάθε περίπτωση, όλα δείχνουν ότι ο αποκλεισμός των δρόμων παγώνει ενόψει του ραντεβού με τον πρωθυπουργό, με τα τρακτέρ να αποσύρονται από τα σημεία πλήρους αποκλεισμού, παραμένοντας ωστόσο στα μπλόκα. Το μήνυμα αποδοχής της κυβερνητικής πρόσκλησης ήρθε νωρίς το μεσημέρι από την πρώτη αντίδραση του προέδρου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστα Τζέλλα, ο οποίος, επικεφαλής του κομβόι των τρακτέρ κατά την άφιξή του στον Μπράλο, δήλωσε πως «αποδεχόμαστε την πρόσκληση της κυβέρνησης. Τα τρακτέρ θα μείνουν στα μπλόκα, με ανοιχτούς δρόμους».

Σύμφωνα με όσα είπε ο επικεφαλής του μπλόκου της Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, οι αγρότες αποδέχονται την πρόταση για διάλογο στου Μαξίμου, ενώ το Σάββατο ή την Κυριακή θα γίνει πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια για να οριστεί η επιτροπή που θα κατέβει στην Αθήνα την Τρίτη. Οι δρόμοι θα ανοίξουν την Παρασκευή το μεσημέρι, μετά από τις συλλογικές διεργασίες που θα πραγματοποιήσουν οι αγρότες, ωστόσο τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα, παρατεταγμένα στις άκρες των δρόμων, καθώς η συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεων θα κριθεί από το αποτέλεσμα της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την ερχόμενη Τρίτη.

Αν και θα αποφασίσουν κατά τόπους πώς θα λειτουργήσουν, ωστόσο η πλειοψηφία φαίνεται να προσανατολίζεται στο άνοιγμα των δρόμων, σε μία κίνηση καλής θέλησης ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό.

Στον «πάγο» οι αποκλεισμοί

Στον Μπράλο, όπου έχουν συγκεντρωθεί αγρότες από τα μπλόκα της Καρδίτσας, της Αταλάντης και του Δομοκού, αποφασίστηκε, παρουσία και του κ. Κώστα Τζέλα, ότι σε ένδειξη καλής θέλησης θα αποσυρθούν τα τρακτέρ από τον πλήρη αποκλεισμό μετά το μεσημέρι, αντί για το Σάββατο το πρωί που είχε αρχικά προγραμματιστεί .

Οι εκπρόσωποι των αγροτών στον κόμβο του Μπράλου επανέλαβαν τη διάθεσή τους να καθίσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι με τον πρωθυπουργό και να συζητήσουν τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Παράλληλα, ξεκαθάρισαν ότι «κανένας αγώνας δεν έχει τελειώσει» και ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι και τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, οπότε και θα αξιολογηθεί η κατάσταση για τη λήψη των επόμενων αποφάσεων.

Κατά τη διάρκεια της γενικής τους συνέλευσης, οι αγρότες υπογράμμισαν ότι προτίθενται να ανοίγουν λωρίδες κυκλοφορίας για τη διέλευση των οχημάτων κατά μήκος της εθνικής οδού, όπως είχε συμβεί και την περίοδο των εορτών αλλά από το μεσημέρι και μετά. Επιβεβαίωσαν, επίσης, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις μεταξύ των μπλόκων, καθώς το Σαββατοκύριακο προγραμματίζεται νέα πανελλαδική σύσκεψη για τον καθορισμό της σύνθεσης της επιτροπής που θα εκπροσωπήσει τους αγρότες στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Στη Θήβα, μετά την ένταση που σημειώθηκε στο Καναβάρι της Θήβας ο δρόμος άνοιξε, ωστόσο οι αγρότες παραμένουν στο μπλόκο της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας. Η ένταση προκλήθηκε όταν οι αστυνομικοί ζήτησαν τη διέλευση εγκλωβισμένων οχημάτων, με τους αγρότες να αντιδρούν και να βάζουν φωτιά σε άχυρα.

Στις 9 το βράδυ ο δρόμος έκλεισε εκ νέου. Υπήρξε όμως συμφωνία με την αστυνομία να ανοίγει προσωρινά όταν συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός οχημάτων, ώστε να αποσυμφορείται η κατάσταση.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες συζητούν στη γενική τους συνέλευση το ενδεχόμενο απόσυρσης των τρακτέρ αύριο το μεσημέρι, παρά το γεγονός ότι είχαν αποφασίσει αποκλεισμό του δρόμου και των παραδρόμων για 96 ώρες.

Στη Χαλκίδα, μετά από συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην Υψηλή Γέφυρα, αποφασίστηκε να ανοίξει αύριο στις 10:00 το πρωί, δηλαδή 24 ώρες νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, επίσης σε ένδειξη καλής θέλησης ενόψει του διαλόγου με τον πρωθυπουργό.

Στο άκουσμα της πρόσκλησης του Παύλου Μαρινάκη για συνάντηση των αγροτών με τον Πρωθυπουργό, αντιπροσωπεία από το μπλόκο του Πυργετού Τεμπών, μετέβη στις σήραγγες των Τεμπών, όπου βρίσκονται οι περισσότεροι αγρότες της Νίκαιας, προκειμένου να συζητήσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Η αρχική αντίδραση του μπλόκου του Πυργετού πάντως είναι θετική.

«Ναι» είναι η πρώτη αντίδραση των αγροτών και από τη Σήραγγα Τεμπών, καθώς, όπως υπενθυμίζεται, οι δυνάμεις των αγροτών είχαν καλέσει σε διάλογο την κυβέρνηση την Τετάρτη.

Ωστόσο, τονίζουν ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στον δρόμο όσο θα διαρκέσει ο διάλογος. Παράλληλα, η πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια το Σάββατο ή την Κυριακή.

«Ναι» στον διάλογο λένε οι αγρότες από το μπλόκο του Τελωνείου Κήπων, υπό τις δικές τους προσεγγίσεις όμως, με το προσκλητήριο του Πρωθυπουργού να αποτελεί το αντικείμενο της σύσκεψης που θα πραγματοποιήσουν το βράδυ της Πέμπτης προκειμένου να σταθμίσουν τη στάση τους.

Θετικά βλέπουν οι αγρότες στο Τελωνείο της Κακαβιάς την πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπό προϋποθέσεις και υπό όρους. Μένει να συζητήσουν μεταξύ τους για το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνει η συνάντηση.

Στη Σιάτιστα, οι αγρότες στο μπλόκο αυτό βλέπουν θετικά, αλλά με επιφυλάξεις, όπως χαρακτηριστικά λένε, την πρόσκληση για τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Στα Μάλγαρα για την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, λένε ότι θα πάνε για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, να θέσουν τις διεκδικήσεις τους και να εξαντλήσουν κάθε περιθώριο.

Όπως τονίζουν από το μπλόκο των Μαλγάρων, κατά τη διάρκεια του διαλόγου οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί.

Τελωνεία Προμαχώνα, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης – Νέα σύσκεψη το Σάββατο της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στην Νίκαια

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο 48ωρος αποκλεισμός που ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης, σε διαφορετικές ώρες, οι γεωργοκτηνοτρόφοι στα τελωνεία Προμαχώνα και Εξοχής, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι τάσσονται υπέρ του διαλόγου με τον πρωθυπουργό, που έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Τρίτη 13 Ιανουαρίου το απόγευμα, επισημαίνοντας πως κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι κινητοποιήσεις δεν θα βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, τα τρακτέρ και τα άλλα αγροτικά οχήματα θα παραμείνουν στα μπλόκα, τα οποία δεν προτίθενται να αποσύρουν.

Τονίζουν πως οι οριστικές αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων θα ληφθούν το ερχόμενο Σάββατο 10 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι στη Νίκαια, όπου θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διατηρούν το τελωνείο του Προμαχώνα αποκλεισμένο από τις 12 το μεσημέρι σήμερα (Πέμπτη), εμποδίζοντας την είσοδο και έξοδο όλων των φορτηγών. Όσον αφορά τα Ι.Χ. επιβατικά οχήματα, οι ώρες διέλευσης θα καθορίζονται περιοδικά καθ’ όλη τη διάρκεια του 48ωρου αποκλεισμού, με τους παραγωγούς να αποφασίζουν στο σημείο τι μέλλει γενέσθαι, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμβολική φύση της κινητοποίησης.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν απεκλεισμένα τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από τις 8:00 έως τις 18:00 το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, ενώ τα ΙΧ επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία εκτρέπονται σε παρακαμπτήριες οδούς. Το μπλόκο έχει στηθεί περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής.

Στο τελωνείο της Νίκης, η 48ωρη κινητοποίηση ξεκίνησε στις 11:00, με κλείσιμο εισόδου και εξόδου για όλα τα φορτηγά, τα ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα και τα τουριστικά λεωφορεία. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο διέλευσης των ΙΧ επιβατηγών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων περιοδικά και για συγκεκριμένες ώρες, σύμφωνα με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο.

Στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 18:00, με αποκλεισμό εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Το μπλόκο ενισχύθηκε με παραγωγούς από Αριδαία, Έδεσσα, Αλμωπία και Δερβένι, διασφαλίζοντας την εφαρμογή των μέτρων καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης.

Οι παραγωγοί υπογραμμίζουν ότι οι κινητοποιήσεις τους αποσκοπούν στην ανάδειξη των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα και την απαίτηση για ουσιαστική στήριξη και δέσμευση της κυβέρνησης για βιώσιμες λύσεις.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Πιερία και Χαλκιδική, λόγω των μπλόκων

Σε ισχύ τέθηκαν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Πιερία και Χαλκιδική, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Στην Πιερία έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, σε τμήμα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών στην Πιερία, από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (438 χιλιόμετρο) έως τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (434 χιλιόμετρο) του αυτοκινητόδρομου.

Τα οχήματα που κινούνται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών με κατεύθυνση προς Αθήνα, μέσω του βόρειου ανισόπεδου κόμβου Κατερίνης, εισέρχονται αρχικά στην περιφερειακή οδό Κατερίνης ή εναλλακτικά, στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Κατερίνης (οδός Μουσών) και στη συνέχεια εισέρχονται στη δυτική παράπλευρη βοηθητική οδό του αυτοκινητόδρομου και μέσω του ανισόπεδου κόμβου Ν. Εφέσου (427 χιλιόμετρο), εισέρχονται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών.

Τα οχήματα που κινούνται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και τελικό προορισμό την Κατερίνη, εξέρχονται από τον αυτοκινητόδρομο μέσω του βόρειου ανισόπεδου κόμβου Κατερίνης (438 χιλιόμετρο).

Στη Χαλκιδική έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από το 46,5 έως το 56 χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών και στις δύο κατευθύνσεις (προς Θεσσαλονίκη και προς Ν. Μουδανιά).

Τα οχήματα με κατεύθυνση προς Ν. Μουδανιά, εισέρχονται μέσω του κόμβου Σωζοπόλεως στην παραλιακή οδό Ν. Πλαγίων – Ν. Φλογητών – Ν. Μουδανιών και μέσω του κόμβου Ν. Μουδανιών εισέρχονται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών.

Τα οχήματα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, εισέρχονται στην παλαιά εθνική οδό Ν. Μουδανιών – Θεσσαλονίκης και διαμέσου Ν. Τρίγλιας, Ελαιοχωρείων, Ν. Συλλάτων, εισέρχονται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών από τον κόμβο Γεωπονικών.

