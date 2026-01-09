search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026
09.01.2026

Νέα Σμύρνη: Αυτοκίνητο κατέληξε σε κολώνα του τραμ μετά από σύγκρουση οχημάτων – 2 τραυματίες στο ΚΑΤ

09.01.2026 07:03
nea smyrni new

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (09.01.2026) στη Νέα Σμύρνη μετά από σύγκρουση 2 οχημάτων, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν εσπευσμένα στο νοσοκομείο 2 άτομα.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 05:00 το πρωί, στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Μηδείας Μυκάλης κοντά στις γραμμές του τραμ στη Νέα Σμύρνη.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως οδηγός φέρεται να παραβίασε STOP με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το δεύτερο όχημα.

Λόγω της σύγκρουσης, το ένα αυτοκίνητο κατέληξε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε κολώνα του τραμ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άτομα.

Πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στο σημείο για να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τα 2 άτομα και τα μετέφερε στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει πως η μία τραυματίας δεν είχε τις αισθήσεις της.

Το αυτοκίνητο των τραυματιών μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών ενώ συντρίμμια εκτινάχθηκαν σε απόσταση 50 μέτρων, πάνω στις ράγες του τραμ.

Στο σημείο βρίσκονται πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν έχει προκληθεί πρόβλημα στην κολόνα του τραμ με αποτέλεσμα να επηρεαστούν τα δρομολόγια.

