Ιράν: Σεισμός 4,6 βαθμών κοντά στην Τεχεράνη

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών σημειώθηκε απόψε στο βόρειο Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό Σεισμολογικό Κέντρο (IRSC). Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 41 χιλιόμετρα ανατολικά της Τεχεράνης και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) εκτίμησαν πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,5 βαθμών.

Η δόνηση είχε διάρκεια 5-10 δευτερολέπτων, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr News.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

