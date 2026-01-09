Κρήτη: Απολογούνται οι γονείς στη Μεσαρά για τον βιασμό και την κακοποίηση των παιδιών τους

Φρίκη έχει προκαλέσει στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς του Ηρακλείου Κρήτης η είδηση για τους γονείς που συνελήφθησαν και κατηγορούνται για τον βιασμό και την κακοποίηση των παιδιών τους, σύμφωνα με την καταγγελία που έφτασε στις αστυνομικές αρχές.

Το περιστατικό έγινε γνωστό χθες Πέμπτη οπότε μητέρα και πατέρας πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου, για την άσκηση ποινικών διώξεων από τον Εισαγγελέα, ενώ έλαβαν προθεσμία, προκειμένου να απολογηθούν σήμερα και τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την καταγγελία τριών παιδιών της οικογένειας, ο πατέρας φέρεται να βίαζε από το 2024 έως τα τέλη του 2025 τη 23χρονη κόρη του με νοητική υστέρηση, καθώς και τη 14χρονη αδερφή της.

Στην καταγγελία προχώρησαν τα δύο κορίτσια της οικογένειας που παρουσιάζονται ως θύματα, καθώς και ο αδερφός τους.

Ο πατέρας αντιμετωπίζει τις κατηγορίες του βιασμού κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακές σωματικές βλάβες και απειλές, καθώς και γενετήσιες πράξεις σε ανήλικο, ενώ η μητέρα για το αδίκημα της σωματικής βίας στα παιδιά.

Ενώπιον της ανακρίτριας θα βρεθεί σήμερα η μητέρα, ενώ τη Δευτέρα απολογείται ο πατέρας.

Το ζευγάρι αρνείται τις κατηγορίες, με τους δικηγόρους μάλιστα να υποστηρίζουν πως υπάρχουν στοιχεία και μαρτυρίες που θα αποδείξουν την αθωότητά τους.

«Οι κατηγορίες στερούνται οποιουδήποτε αποδεικτικού ερείσματος» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Λευτέρης Κάρτσωνας, δικηγόρος του ζευγαριού.

«Έχουμε συγκεκριμένα αποδεικτικά μέσα, ώστε να αποδείξουμε ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες δεν έχουν κανένα νομικό έρεισμα», ανέφερε ο δικηγόρος Γιάννης Χατζηδάκης που επίσης εκπροσωπεί το ζευγάρι.

