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04.06.2026 10:08

Χρήστος Νικολόπουλος για Πασχάλη Τερζή: «Μην υπολογίζετε να τον δείτε ξανά στη σκηνή, έχει φύγει από τη δουλειά» (Video)

04.06.2026 10:08
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Για τον Πασχάλή Τερζή μίλησε ο Χρήστος Νικολόπουλος με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του τραγουδιού, ξεκαθαρίζοντας ότι καλλιτέχνης δεν πρόκειται να βρεθεί ξανά στη σκηνή, καθώς έχει τερματίσει οριστικά τις ζωντανές εμφανίσεις, επιλέγοντας, πια, έναν διαφορετικό τρόπο ζωής.

Μιλώντας στην κάμερα του Happy Day, o συνθέτης αποκάλυψε ότι ο τραγουδιστής αντιμετώπισε κάποια προβλήματα με την υγεία του, ωστόσο, πλέον, όλα έχουν ξεπεραστεί.

«Ο Πασχάλης Τερζής είναι αρκετά καλά. Πέρασε κάποιες περιπέτειες, αλλά τώρα είναι όλα μια χαρά. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη τώρα. Κάθε εβδομάδα μαζί ήμασταν. Μην υπολογίζετε να τον δείτε ξανά πάνω στη σκηνή, γιατί έχει φύγει από τη δουλειά. Έχει αράξει στο εξοχικό του με τα εγγόνια του. Μια χαρά είναι ο Πασχάλης» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται ότι πριν από δύο μήνες, ο Πασχάλης Τερζής επέστρεψε δισκογραφικά μέσα από ένα νέο κομμάτι με τίτλο «Θέλω να ’σαι πάντα εκεί» σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους της Βίκυς Γεροθόδωρου, ενώ την ενορχήστρωση επιμελήθηκε ο Αντώνης Γούναρης.

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