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04.06.2026 09:01

Γιάννης Παπαμιχαήλ: Η σπάνια φωτογραφία με τους γονείς του για τα γενέθλιά του

04.06.2026 09:01
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Με μια φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια θέλησε να γιορτάσει τα γενέθλιά του ο Γιάννης Παπαμιχαήλ ο οποίος με μια ανάρτησή του στο Instagram ευχαρίστησε τους διαδικτυακούς του φίλους για τις ευχές τους.

Στο εν λόγω στιγμιότυπο από το 1974 ο ίδιος ποζάρει με τους γονείς του, την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, όταν έκλεινε τα πέντε του χρόνια!

«Άρχισαν οι ευχές για τα γενέθλια μου. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Σας εύχομαι τα καλύτερα!! Η φωτογραφία είναι από γενέθλια μου το 1974 και αυτήν την τράβηξε ο προσωπικός φωτογράφος της μητέρας μου ο Κλεισθένης. Και φέτος μετά από πολλά χρόνια προετοιμασίας θα γίνει πραγματικότητα η κυκλοφορία του λευκώματος η Αλίκη μέσα από το φακό του Κλεισθένη με πολλές αδημοσίευτες φωτογραφίες και την επιμέλεια του μοναδικού στο είδος του Μάκη Δελαπόρτα» έγραψε στη λεζάντα.

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