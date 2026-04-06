«Θέλω να ‘σαι πάντα εκεί»: Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι του Πασχάλη Τερζή (Video)

Σε κυκλοφορία βρίσκεται το νέο τραγούδι του Πασχάλη Τερζή με τίτλο «Θέλω να ‘σαι πάντα εκεί» έχοντας, ήδη, προκαλέσει τα θετικά σχόλια του κοινού.

Το κομμάτι είναι σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, στίχους της Βίκυς Γεροθόδωρου και ενορχήστρωση του Αντώνη Γούναρη, ενώ η αρχική ηχογράφηση είχε γίνει πριν από περίπου δύο με τρία χρόνια.

Όπως ανέφερε ο Αντώνης Γούναρης, η παραγωγή χρειάστηκε αρκετό χρόνο, καθώς αξιοποιήθηκε το παλιό demo, ενώ υπάρχουν σκέψεις να κυκλοφορήσουν και άλλα ακυκλοφόρητα κομμάτια στο μέλλον.

Από την πλευρά της, η Βίκυ Γεροθόδωρου εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή της για την εν λόγω συνεργασία, εστιάζοντας στη μοναδική φωνή και το σπουδαίο καλλιτεχνικό μέγεθος του Πασχάλη Τερζή.

Ακούστε το νέο τραγούδι του Πασχάλη Τερζή ΕΔΩ

Σε δηλώσεις του στο Buonjiorno, ο Χρήστος Νικολόπουλος που διατηρεί στενή φιλική σχέση με τον αγαπημένο ερμηνευτής, τόνισε ότι παρά το γεγονός ότι έχει επιλέξει να απέχει από τις επαγγελματικές εμφανίσεις η μεγάλη αγάπη του για τη μουσική παραμένει. Τόνισε δε, ότι η μεταξύ τους επικοινωνία είναι καθημερινή.

«Πριν από τρία χρόνια λοιπόν ηχογραφήθηκε με μια κιθάρα και με ένα μπουζούκι. Τον Πασχάλη τον βλέπω, είναι φίλος μου, πάω συχνά, πάω και με το μπουζούκι κάνουμε πλάκα, παίζουμε εκεί τραγούδια και σε αυτή τη φάση γράψαμε μερικά τραγούδια. Το έκανα για να χαρεί και ο ίδιος, γιατί είναι λίγο καθηλωμένος στο σπίτι του. Μια χαρά είναι δηλαδή, απλά απέχει από τη δουλειά και θα χαρεί πάρα πολύ. Χάρηκε πάρα πολύ τώρα που το άκουσε και επίσης οι φίλοι του, που είναι χιλιάδες και ακόμα φανατικοί. Νομίζω θα χαρούν όλοι και κάτι θα προσθέσει αυτό το τραγούδι. Κάθε μέρα μιλάμε με τον Πασχάλη Τερζή. Με πολλή χαρά το δέχτηκε. Είναι καλά στην υγεία του. Έχει πολύ χιούμορ ο Πασχάλης. Πάρα πολύ καλά είναι. Ο Πασχάλης έκανε την επιλογή αυτή να απέχει από τη δουλειά. Σταμάτησε από τη δουλειά, δεν είναι στη δουλειά πλέον και του αρέσει πάρα πολύ» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

