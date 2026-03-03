Αντώνης Γούναρης: Εγκλωβισμένος στο Ομάν ο γιος του – «Είναι ανησυχητικό, δεν έχουμε καμιά ενημέρωση» (Video)

Εγκλωβισμένος στο Ομάν βρίσκεται ο γιος του Αντώνη Γούναρη, με τον μουσικοσυνθέτη να εκφράζει την ανησυχία του, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Όπως εξήγησε, το παιδί του ταξίδεψε αρχικά στη Σιγκαπούρη με τη σύντροφό του, με ενδιάμεση στάση στη Ντόχα. Ωστόσο, όπως ανέφερε, το αεροπλάνο δεν μπόρεσε να προσγειωθεί στον αρχικό προορισμό του, λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

«Εκείνος λέει ότι είναι καλά, αλλά όταν είσαι εγκλωβισμένος σε ένα κράτος, είναι ανησυχητικό. Ο γιος μου είχε πάει στη Σιγκαπούρη μαζί με την κοπέλα του για να συναντήσουν ένα φίλο. Θα επέστρεφαν το Σάββατο από τη Σιγκαπούρη, είχαν ανταπόκριση στη Ντόχα και μετά θα επέστρεφαν στην Ελλάδα. Τελικά το αεροπλάνο έστριψε και προσγειώθηκε στο Ομάν. Από το Σάββατο είναι στο Ομάν, πρεσβεία δεν υπάρχει. Εγώ πήρα στο υπουργείο εσωτερικών και μου είπαν να πάρω στο Ριάντ. Τώρα να πάρω στο Ριάντ και να πω “γεια σας είμαι από την Ελλάδα και έχουμε κάποιους στο Ομάν, θα μου πουν “θα σας ενημερώσουμε”. Αν δεν υπάρχει πρεσβεία στη χώρα, δεν μπορείς να έχεις ασφαλείς πληροφορίες» είπε αρχικά ο μουσικοσυνθέτης.

«Αυτό το πράγμα μπορεί να κρατήσει εβδομάδες, δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Εκεί υπάρχουν πολλοί Έλληνες, οι οποίοι πρέπει να επιστρέψουν. Εν τω μεταξύ δεν έχουν βαλίτσες, γιατί δεν κατέβηκαν οι βαλίτσες από τα αεροπλάνα. Ο γιος μου είναι ψύχραιμος και προσπαθεί να μην μας αγχώνει» πρόσθεσε, εμφανώς αναστατωμένος.

