search
ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 13:15
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.03.2026 13:07

Αντώνης Γούναρης: Εγκλωβισμένος στο Ομάν ο γιος του – «Είναι ανησυχητικό, δεν έχουμε καμιά ενημέρωση» (Video)

03.03.2026 13:07
gounaris-new

Εγκλωβισμένος στο Ομάν βρίσκεται ο γιος του Αντώνη Γούναρη, με τον μουσικοσυνθέτη να εκφράζει την ανησυχία του, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Όπως εξήγησε, το παιδί του ταξίδεψε αρχικά στη Σιγκαπούρη με τη σύντροφό του, με ενδιάμεση στάση στη Ντόχα. Ωστόσο, όπως ανέφερε, το αεροπλάνο δεν μπόρεσε να προσγειωθεί στον αρχικό προορισμό του, λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

«Εκείνος λέει ότι είναι καλά, αλλά όταν είσαι εγκλωβισμένος σε ένα κράτος, είναι ανησυχητικό. Ο γιος μου είχε πάει στη Σιγκαπούρη μαζί με την κοπέλα του για να συναντήσουν ένα φίλο. Θα επέστρεφαν το Σάββατο από τη Σιγκαπούρη, είχαν ανταπόκριση στη Ντόχα και μετά θα επέστρεφαν στην Ελλάδα. Τελικά το αεροπλάνο έστριψε και προσγειώθηκε στο Ομάν. Από το Σάββατο είναι στο Ομάν, πρεσβεία δεν υπάρχει. Εγώ πήρα στο υπουργείο εσωτερικών και μου είπαν να πάρω στο Ριάντ. Τώρα να πάρω στο Ριάντ και να πω “γεια σας είμαι από την Ελλάδα και έχουμε κάποιους στο Ομάν, θα μου πουν “θα σας ενημερώσουμε”. Αν δεν υπάρχει πρεσβεία στη χώρα, δεν μπορείς να έχεις ασφαλείς πληροφορίες» είπε αρχικά ο μουσικοσυνθέτης.

«Αυτό το πράγμα μπορεί να κρατήσει εβδομάδες, δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Εκεί υπάρχουν πολλοί Έλληνες, οι οποίοι πρέπει να επιστρέψουν. Εν τω μεταξύ δεν έχουν βαλίτσες, γιατί δεν κατέβηκαν οι βαλίτσες από τα αεροπλάνα. Ο γιος μου είναι ψύχραιμος και προσπαθεί να μην μας αγχώνει» πρόσθεσε, εμφανώς αναστατωμένος.

Διαβάστε επίσης:

Μαρία Δεληθανάση: Εξώδικο στον Κώστα Δόξα για τη συνέντευξη που έδωσε στον Γιώργο Λιάγκα (Video)

Νικόλ Κίντμαν: Τα αρνητικά σχόλια για την πασαρέλα της κόρης της – «Περπατά σαν πόνι» (Video)

«Δεν είμαι και τόσο πλούσια»: Το σχόλιο της Κέιτ Χάντσον που προκάλεσε αντιδράσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kimon_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στρατιωτική ομπρέλα Ελλάδας σε Κύπρο: Ανάμεσα στο δόγμα για ενιαίο αμυντικό χώρο και το φοβο της σύρραξης για τρίτους 

pasok new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Face control των υποψηφίων συνέδρων σε… real time κάνει η Χαριλάου

nikos_papandreou_action24
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νίκος Παπανδρέου: Η ατάκα του Ανδρέα στην πρώτη του ερωτική απογοήτευση (video)

gounaris-new
LIFESTYLE

Αντώνης Γούναρης: Εγκλωβισμένος στο Ομάν ο γιος του – «Είναι ανησυχητικό, δεν έχουμε καμιά ενημέρωση» (Video)

cristiano-ronaldo_0303_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφυγε μέσα στη νύχτα από τη Σαουδική Αραβία με προορισμό τη Μαδρίτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: «Λυπήθηκα για τη κατάντια μας» έγραψε με αφορμή σχόλια για εγκλωβισμένους Έλληνες στο Ντουμπάι

anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

papamatthaiou-new
LIFESTYLE

Τάκης Παπαματθαίου: «Είναι δυνατόν στην εποχή μας να είναι τόσο εξευτελιστικό το επάγγελμα του ηθοποιού;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 13:14
kimon_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στρατιωτική ομπρέλα Ελλάδας σε Κύπρο: Ανάμεσα στο δόγμα για ενιαίο αμυντικό χώρο και το φοβο της σύρραξης για τρίτους 

pasok new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Face control των υποψηφίων συνέδρων σε… real time κάνει η Χαριλάου

nikos_papandreou_action24
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νίκος Παπανδρέου: Η ατάκα του Ανδρέα στην πρώτη του ερωτική απογοήτευση (video)

1 / 3