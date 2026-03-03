Νικόλ Κίντμαν: Τα αρνητικά σχόλια για την πασαρέλα της κόρης της – «Περπατά σαν πόνι» (Video)

Στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης εμφανίστηκε η 17χρονη κόρη της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν, Σάντεϊ Ρόουζ, η οποία συμμετείχε στην επίδειξη του οίκου Calvin Klein για το Φθινόπωρο 2026.

Η νεαρή περπάτησε στην πασαρέλα φορώντας oversized μπεζ καμπαρντίνα με μεγάλα καφέ δερμάτινα πέτα, πάνω από κουμπωμένο πουκάμισο, ενώ συνδύασε το σύνολο με λευκά γάντια, καφέ clutch και καφέ δερμάτινες μπότες με τακούνι σε λιτή γραμμή.

Ωστόσο, ο τρόπος που περπάτησε στην πασαρέλα έγινε αντικείμενο αρνητικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους να την κατηγορούν ότι «χτυπούσε» τα πόδια της.

Δεν έλειψαν, δε, και οι αναφορές περί νεποτισμού, με αρκετούς να υποστηρίζουν ότι η επαγγελματική της πορεία οφείλεται στους διάσημους γονείς της.

«Ο νεποτισμός είναι αποκρουστικός», «Απλώς χτυπάει τα πόδια της καθώς περπατά», «Μοιάζει σαν να πηγαίνει να μιλήσει στη μαμά της για τον μπαμπά της», «Λατρεύω, λατρεύω, λατρεύω τη Νικόλ… αλλά η Σάντεϊ Ρόουζ δείχνει κάπως περίεργη ως μοντέλο», «Περπατά σαν πόνυ, δεν είναι μοντέλο», «Χωρίς τις διασυνδέσεις των γονιών της, θα βοηθούσε τα πραγματικά μοντέλα να βρεθούν στην πασαρέλα» είναι λίγα από τα σχόλια που δέχτηκε για την εμφάνισή της στην πασαρέλα.

Η κόρη του πρώην ζευγαριού δραστηριοποιείται στον χώρο του μόντελινγκ από τα 16 της, κάνοντας το ντεμπούτο της το 2024 στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, όπου συμμετείχε στην επίδειξη Άνοιξη/Καλοκαίρι του ιταλικού οίκου Miu Miu.

Την περασμένη χρονιά εξασφάλισε συνεργασία με τον ίδιο οίκο, τρεις μήνες αφότου είχε δεχτεί διαδικτυακή κριτική για την πρώτη της εμφάνιση, όταν άνοιξε την επίδειξη Miu Miu Paris Womenswear Spring-Summer 2025 τον Οκτώβριο.

Στην πασαρέλα εκείνης της βραδιάς εμφανίστηκε με λευκό αμάνικο φόρεμα, γκρι θερμαντικά ποδιών και μαύρα peep-toe ψηλοτάκουνα, ενώ στην ίδια διοργάνωση συμμετείχαν επίσης η Amelia Grey Hamlin, κόρη του Harry Hamlin και της Lisa Rinna, καθώς και η Eliot Sumner, παιδί του frontman των The Police Sting και της Trudy Styler.

Από την πλευρά της, η Nicole Kidman εξέφρασε δημοσίως τη στήριξή της, αναδημοσιεύοντας βίντεο από την εμφάνιση της κόρης της και γράφοντας στη λεζάντα: «New York Baby».

Ωστόσο, οι επικρίσεις και τα αρνητικά σχόλια συνεχίστηκαν στο διαδίκτυο…

