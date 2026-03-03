Ντορέττα Παπαδημητρίου: Μαζί με τον Γιώργο Γεροντιδάκη στην πρεμιέρα της ταινίας που πρωταγωνιστεί (Video/Photo)

Μία ακόμη κοινή δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησαν η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης οι οποίοι παραβρέθηκαν στην πρεμιέρα της ταινίας «Φίλοι για Πάντα» όπου πρωταγωνιστεί η ηθοποιός.

Οι δυο τους που, πλέον, δεν κρύβουν τη σχέση τους, πόζαραν χαμογελαστοί στον φακό. Αν και δεν έχουν επιβεβαιώσει τις φήμες επισήμως, το τελευταίο διάστημα οι κοινές αποδράσεις και έξοδοί τους πληθαίνουν, ενώ αναρτούν και στα προφίλ τους social media κοινές φωτογραφίες και βίντεο.

«Είμαι σε μια πολύ καλή φάση. Για αυτό υπάρχει και αυτή η ελάχιστη, λίγο περισσότερη εξωστρέφεια. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν μου αρέσει πολύ να το αναλύω, να το συζητώ. Δόξα τω Θεό είναι όλα καλά» δήλωσε η Ντορέττα Παπαδημητρίου σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Διαβάστε επίσης:

Έλλη Πασπαλά: «Ελπίζω η φωνή μου να μη με προδώσει – Έχω τρομερό τρακ και όσο μεγαλώνω χειροτερεύει» (Video)

Ο γιος του Τομ Χανκς ταξίδεψε στην Κολομβία με το ελληνικό του διαβατήριο και «παγιδεύτηκε» – Τι συνέβη (Video)

Τέλος στις θεωρίες περί «σωσία» του Τζιμ Κάρεϊ στα βραβεία Σεζάρ – Η ανάρτηση γνωστής drag queen που πυροδότησε τις φήμες