Τέλος στις θεωρίες περί «σωσία» του Τζιμ Κάρεϊ στα βραβεία Σεζάρ – Η ανάρτηση γνωστής drag queen που πυροδότησε τις φήμες

Ο Τζιμ Κάρεϊ έβαλε τέλος στις φήμες περί ύπαρξης… «σωσία», μετά την πολυσυζητημένη εμφάνισή του στην 51η τελετή απονομής των βραβείων Σεζάρ στο Παρίσι.

Ο 64χρονος ηθοποιός τράβηξε όλα τα βλέμματα όταν παρέλαβε τιμητικό βραβείο, εμφανώς αλλαγμένος, προκαλώντας «κύμα» σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα.

Τα σχετικά σχόλια κυμαίνονταν από υποθέσεις για αισθητικές επεμβάσεις, μέχρι τον ακραίο ισχυρισμό ότι είχε «αντικατασταθεί» από σωσία.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπός του ξεκαθάρισε ότι ο Κάρεϊ ήταν πράγματι παρών στην τελετή.

Παράλληλα, ο Γκρεγκορί Κολιέ, γενικός αντιπρόσωπος των Σεζάρ, χαρακτήρισε την εμφάνιση του ηθοποιού «ιστορική στιγμή» και τόνισε ότι η πρόσκληση είχε προγραμματιστεί μήνες νωρίτερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κάρεϊ προετοιμάστηκε για οκτώ μήνες, κάνοντας πρόβες για την ομιλία του στα γαλλικά, και τον συνόδευσαν 12 μέλη της οικογένειάς του και φίλοι του.

Η ανάρτηση που προκάλεσε σύγχυση

Την παραφιλολογία γύρω από τον ηθοποιό ενίσχυσε ανάρτηση της drag performer Alexis Stone, γνωστής για τις μεταμορφώσεις της σε διάσημους, η οποία δημοσίευσε φωτογραφία με τη λεζάντα «Alexis Stone as Jim Carrey in Paris» (σ.σ. Η Αλέξις Στόουν ως Τζιμ Κάρεϊ στο Παρίσι), προκαλώντας σύγχυση.

Στη διάρκεια της τελετής, ο Κάρεϊ συγκίνησε μιλώντας στα γαλλικά για την κόρη του Τζέιν, τον εγγονό του Τζάκσον και τη σύντροφό του Μιν Α, ενώ αναφέρθηκε και στις γαλλικές ρίζες της οικογένειάς του.

Σημειώνεται ότι η παρουσία του Κάρεϊ στα βραβεία Σεζάρ είχε ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια ο ηθοποιός είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την υποκριτική.

Το 2022 ο Κάρεϊ είχε δηλώσει ότι «πιθανότατα» αποσύρεται, εκτός αν εμφανιστεί κάποιο εξαιρετικό σενάριο. Παρόλα αυτά, επέστρεψε στον ρόλο του Dr. Robotnik στη σειρά «Sonic the Hedgehog», ενώ έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα συμμετάσχει και στο τέταρτο μέρος, που αναμένεται το 2027.

Διαβάστε επίσης:

Η ηθοποιός Μπιζού Φίλιπς λέει ότι θα μπορούσε να «φύγει σε λίγες μέρες» χωρίς μεταμόσχευση νεφρού

Πρεμιέρα – ρεκόρ 97 εκατ. δολαρίων για το «Scream 7»

Αθηνά Οικονομάκου: Παθιασμένα φιλιά με τον Μπρούνο Τσερέλα – «Είμαι 100% το κορίτσι του άντρα μου» (Video)