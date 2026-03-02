search
ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 04:02
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.03.2026 20:14

Τέλος στις θεωρίες περί «σωσία» του Τζιμ Κάρεϊ στα βραβεία Σεζάρ – Η ανάρτηση γνωστής drag queen που πυροδότησε τις φήμες

02.03.2026 20:14
jim-carrey

Ο Τζιμ Κάρεϊ έβαλε τέλος στις φήμες περί ύπαρξης… «σωσία», μετά την πολυσυζητημένη εμφάνισή του στην 51η τελετή απονομής των βραβείων Σεζάρ στο Παρίσι.

Ο 64χρονος ηθοποιός τράβηξε όλα τα βλέμματα όταν παρέλαβε τιμητικό βραβείο, εμφανώς αλλαγμένος, προκαλώντας «κύμα» σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα.

Τα σχετικά σχόλια κυμαίνονταν από υποθέσεις για αισθητικές επεμβάσεις, μέχρι τον ακραίο ισχυρισμό ότι είχε «αντικατασταθεί» από σωσία.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπός του ξεκαθάρισε ότι ο Κάρεϊ ήταν πράγματι παρών στην τελετή.

Παράλληλα, ο Γκρεγκορί Κολιέ, γενικός αντιπρόσωπος των Σεζάρ, χαρακτήρισε την εμφάνιση του ηθοποιού «ιστορική στιγμή» και τόνισε ότι η πρόσκληση είχε προγραμματιστεί μήνες νωρίτερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κάρεϊ προετοιμάστηκε για οκτώ μήνες, κάνοντας πρόβες για την ομιλία του στα γαλλικά, και τον συνόδευσαν 12 μέλη της οικογένειάς του και φίλοι του.

Η ανάρτηση που προκάλεσε σύγχυση

Την παραφιλολογία γύρω από τον ηθοποιό ενίσχυσε ανάρτηση της drag performer Alexis Stone, γνωστής για τις μεταμορφώσεις της σε διάσημους, η οποία δημοσίευσε φωτογραφία με τη λεζάντα «Alexis Stone as Jim Carrey in Paris» (σ.σ. Η Αλέξις Στόουν ως Τζιμ Κάρεϊ στο Παρίσι), προκαλώντας σύγχυση.

Στη διάρκεια της τελετής, ο Κάρεϊ συγκίνησε μιλώντας στα γαλλικά για την κόρη του Τζέιν, τον εγγονό του Τζάκσον και τη σύντροφό του Μιν Α, ενώ αναφέρθηκε και στις γαλλικές ρίζες της οικογένειάς του.

Σημειώνεται ότι η παρουσία του Κάρεϊ στα βραβεία Σεζάρ είχε ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια ο ηθοποιός είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την υποκριτική.

Το 2022 ο Κάρεϊ είχε δηλώσει ότι «πιθανότατα» αποσύρεται, εκτός αν εμφανιστεί κάποιο εξαιρετικό σενάριο. Παρόλα αυτά, επέστρεψε στον ρόλο του Dr. Robotnik στη σειρά «Sonic the Hedgehog», ενώ έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα συμμετάσχει και στο τέταρτο μέρος, που αναμένεται το 2027.

Διαβάστε επίσης:

Η ηθοποιός Μπιζού Φίλιπς λέει ότι θα μπορούσε να «φύγει σε λίγες μέρες» χωρίς μεταμόσχευση νεφρού

Πρεμιέρα – ρεκόρ 97 εκατ. δολαρίων για το «Scream 7»

Αθηνά Οικονομάκου: Παθιασμένα φιλιά με τον Μπρούνο Τσερέλα – «Είμαι 100% το κορίτσι του άντρα μου» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
roubio new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στοχεύει στους βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς και το ναυτικό του Ιράν

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ καλούν τους Αμερικανούς να αποχωρήσουν άμεσα από σειρά χωρών της Μέσης Ανατολής – Η λίστα

khamenei
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πώς στήθηκε η επιχείρηση εξόντωσης του Χαμενεΐ – Χάκαραν ακόμη και τις κάμερες κυκλοφορίας

mesi-anatoli-23423
ΚΟΣΜΟΣ

Στο «τραπέζι» χερσαία εισβολή σε Ιράν και Λίβανο – «Θα επιτεθούμε στα πλοία στο Στενό του Ορμούζ» απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης, όλες οι εξελίξεις

meloni new
ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι για Μέση Ανατολή: «Με ανησυχεί η κρίση του διεθνούς δικαίου» – Αιχμές για ΗΠΑ και Ισραήλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: «Λυπήθηκα για τη κατάντια μας» έγραψε με αφορμή σχόλια για εγκλωβισμένους Έλληνες στο Ντουμπάι

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ερωτηματικά για την κατάσταση της υγείας του Τραμπ – Το κόκκινο σημάδι στον λαιμό του που προκάλεσε προβληματισμό

Charles De Gaulle Faliro
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 03:47
roubio new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στοχεύει στους βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς και το ναυτικό του Ιράν

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ καλούν τους Αμερικανούς να αποχωρήσουν άμεσα από σειρά χωρών της Μέσης Ανατολής – Η λίστα

khamenei
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πώς στήθηκε η επιχείρηση εξόντωσης του Χαμενεΐ – Χάκαραν ακόμη και τις κάμερες κυκλοφορίας

1 / 3