search
ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 04:02
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.03.2026 19:48

Η ηθοποιός Μπιζού Φίλιπς λέει ότι θα μπορούσε να «φύγει σε λίγες μέρες» χωρίς μεταμόσχευση νεφρού

02.03.2026 19:48
Bijou Phillips

Η ηθοποιός και μοντέλο Μπιζού Φίλιπς αποκάλυψε ότι η ζωή της «κρέμεται από μια κλωστή» και χρειάζεται επειγόντως μεταμόσχευση νεφρού.

«Χρειάζομαι μεταμόσχευση εδώ και ένα χρόνο», δήλωσε η Φίλιπς στο Us Weekly σε μια αποκλειστική συνέντευξη, την πρώτη της εδώ και μια δεκαετία.

Η Φίλιπς, 45 ετών, γεννήθηκε με υπανάπτυκτα νεφρά και έλαβε την πρώτη της μεταμόσχευση νεφρού στα 36 της. Τον Φεβρουάριο, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι επέστρεψε σε αιμοκάθαρση – μια διαδικασία που η Φίλιπς τόνισε ότι «δεν είναι θεραπεία» και την θέτει σε αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης.

«Θα μπορούσα να τα καταφέρω με αιμοκάθαρση για μερικά χρόνια, ή θα μπορούσα να πάθω μια μόλυνση αύριο και να φύγω σε λίγες μέρες», δήλωσε η Φίλιπς στο Us Weekly. «Είμαι πραγματικά αισιόδοξη, [αλλά] είναι μια εξαιρετικά επείγουσα κατάσταση».

Η Φίλιπς μοιράστηκε στο Instagram στις 11 Φεβρουαρίου ότι χρειαζόταν βοήθεια για να βρει νεφρό και μοιράστηκε ένα ερωτηματολόγιο για τους ακολούθους της που ενδιαφέρονταν να γίνουν δότες. Σχεδόν 1.300 άτομα δήλωσαν ότι ήθελαν να εξεταστούν και να δουν αν ήταν συμβατοί με την Φίλιπς. Από αυτά τα άτομα, η Φίλιπς είπε ότι 50 ή 60 μπορεί να είναι συμβατοί.

Χαρακτήρισε την ανταπόκριση «όμορφη» και είπε ότι ήταν σημαντικό να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα της για να υποστηρίξει άτομα με νεφρική νόσο. «Νομίζω ότι είναι χρήσιμο να ευαισθητοποιήσουμε, [να ενθαρρύνουμε] περισσότερους ανθρώπους να γίνουν δότες. Είναι μια τόσο άγρια ​​ασθένεια», είπε στο Us Weekly.

Στο παρελθόν, είπε η Φίλιπς, τα δημιουργικά της έργα την ενέπνευσαν να συνεχίσει. Τώρα, η Φίλιπς λέει ότι αγωνίζεται για τη ζωή της και για την κόρη της, Φιάνα. «Είμαι η μόνη που έχει», είπε η Φίλιπς.

Διαβάστε επίσης:

Πρεμιέρα – ρεκόρ 97 εκατ. δολαρίων για το «Scream 7»

Αθηνά Οικονομάκου: Παθιασμένα φιλιά με τον Μπρούνο Τσερέλα – «Είμαι 100% το κορίτσι του άντρα μου» (Video)

Εύη Βατίδου για μνημόσυνο Αλέξη Κούγια: «Περίμενα να έχει περισσότερο κόσμο» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
roubio new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στοχεύει στους βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς και το ναυτικό του Ιράν

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ καλούν τους Αμερικανούς να αποχωρήσουν άμεσα από σειρά χωρών της Μέσης Ανατολής – Η λίστα

khamenei
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πώς στήθηκε η επιχείρηση εξόντωσης του Χαμενεΐ – Χάκαραν ακόμη και τις κάμερες κυκλοφορίας

mesi-anatoli-23423
ΚΟΣΜΟΣ

Στο «τραπέζι» χερσαία εισβολή σε Ιράν και Λίβανο – «Θα επιτεθούμε στα πλοία στο Στενό του Ορμούζ» απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης, όλες οι εξελίξεις

meloni new
ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι για Μέση Ανατολή: «Με ανησυχεί η κρίση του διεθνούς δικαίου» – Αιχμές για ΗΠΑ και Ισραήλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: «Λυπήθηκα για τη κατάντια μας» έγραψε με αφορμή σχόλια για εγκλωβισμένους Έλληνες στο Ντουμπάι

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ερωτηματικά για την κατάσταση της υγείας του Τραμπ – Το κόκκινο σημάδι στον λαιμό του που προκάλεσε προβληματισμό

Charles De Gaulle Faliro
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 03:47
roubio new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στοχεύει στους βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς και το ναυτικό του Ιράν

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ καλούν τους Αμερικανούς να αποχωρήσουν άμεσα από σειρά χωρών της Μέσης Ανατολής – Η λίστα

khamenei
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πώς στήθηκε η επιχείρηση εξόντωσης του Χαμενεΐ – Χάκαραν ακόμη και τις κάμερες κυκλοφορίας

1 / 3