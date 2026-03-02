Η ηθοποιός Μπιζού Φίλιπς λέει ότι θα μπορούσε να «φύγει σε λίγες μέρες» χωρίς μεταμόσχευση νεφρού

Η ηθοποιός και μοντέλο Μπιζού Φίλιπς αποκάλυψε ότι η ζωή της «κρέμεται από μια κλωστή» και χρειάζεται επειγόντως μεταμόσχευση νεφρού.

«Χρειάζομαι μεταμόσχευση εδώ και ένα χρόνο», δήλωσε η Φίλιπς στο Us Weekly σε μια αποκλειστική συνέντευξη, την πρώτη της εδώ και μια δεκαετία.

Η Φίλιπς, 45 ετών, γεννήθηκε με υπανάπτυκτα νεφρά και έλαβε την πρώτη της μεταμόσχευση νεφρού στα 36 της. Τον Φεβρουάριο, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι επέστρεψε σε αιμοκάθαρση – μια διαδικασία που η Φίλιπς τόνισε ότι «δεν είναι θεραπεία» και την θέτει σε αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης.

«Θα μπορούσα να τα καταφέρω με αιμοκάθαρση για μερικά χρόνια, ή θα μπορούσα να πάθω μια μόλυνση αύριο και να φύγω σε λίγες μέρες», δήλωσε η Φίλιπς στο Us Weekly. «Είμαι πραγματικά αισιόδοξη, [αλλά] είναι μια εξαιρετικά επείγουσα κατάσταση».

Η Φίλιπς μοιράστηκε στο Instagram στις 11 Φεβρουαρίου ότι χρειαζόταν βοήθεια για να βρει νεφρό και μοιράστηκε ένα ερωτηματολόγιο για τους ακολούθους της που ενδιαφέρονταν να γίνουν δότες. Σχεδόν 1.300 άτομα δήλωσαν ότι ήθελαν να εξεταστούν και να δουν αν ήταν συμβατοί με την Φίλιπς. Από αυτά τα άτομα, η Φίλιπς είπε ότι 50 ή 60 μπορεί να είναι συμβατοί.

Χαρακτήρισε την ανταπόκριση «όμορφη» και είπε ότι ήταν σημαντικό να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα της για να υποστηρίξει άτομα με νεφρική νόσο. «Νομίζω ότι είναι χρήσιμο να ευαισθητοποιήσουμε, [να ενθαρρύνουμε] περισσότερους ανθρώπους να γίνουν δότες. Είναι μια τόσο άγρια ​​ασθένεια», είπε στο Us Weekly.

Στο παρελθόν, είπε η Φίλιπς, τα δημιουργικά της έργα την ενέπνευσαν να συνεχίσει. Τώρα, η Φίλιπς λέει ότι αγωνίζεται για τη ζωή της και για την κόρη της, Φιάνα. «Είμαι η μόνη που έχει», είπε η Φίλιπς.

