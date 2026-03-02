Αθηνά Οικονομάκου: Παθιασμένα φιλιά με τον Μπρούνο Τσερέλα – «Είμαι 100% το κορίτσι του άντρα μου» (Video)

Τον απόλυτο έρωτα στα μάτια του Μπρούνο Τσερέλα έχει βρει η Αθηνά Οικονομάκου που, πλέον, δεν πτοείται από τα… αδιάκριτα βλέμματα!

Σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός απεικονίζεται να φιλά με πάθος τον «εκλεκτό» της καρδιάς της, δηλώνοντας «100% κορίτσι του άντρα της».

«Είμαι 100% το κορίτσι του άντρα μου. Σε έναν κόσμο που δεν επιβραδύνει ποτέ, εκείνος είναι η παύση μου. Μαζί του, δεν χρειάζεται να είμαι κάτι άλλο. Απλώς μπορώ να είμαι ο εαυτός μου. Είναι το πιο ασφαλές μου μέρος, ο καλύτερός μου φίλος, το για πάντα μου. Είναι το σπίτι μου» έγραψε στη λεζάντα.

Σημειώνεται ότι η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα πρόκειται στο άμεσο μέλλον να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους και να ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου.

Οι δυο πλευρές δεν έχουν επιβεβαιώσει ούτε και διαψεύσει τα σχετικά δημοσιεύματα, με τις φήμες να λένε, ωστόσο, ότι έχουν στείλει, ήδη, τα πρώτα προσκλητήρια για τον γάμο τους ο οποίος -σύμφωνα με πληροφορίες- θα γίνει το καλοκαίρι στην Πάρο.

