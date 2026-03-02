Εύη Βατίδου για μνημόσυνο Αλέξη Κούγια: «Περίμενα να έχει περισσότερο κόσμο» (Video)

Το ετήσιο μνημόσυνο του Αλέξη Κούγια στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών τελέστηκε χθες Κυριακή (1/3), με την Εύη Βατίδου να ευχαριστεί όσους παρευρέθηκαν, δηλώνοντας, ωστόσο, ότι περίμενε περισσότερο κόσμο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», η πρώην σύζυγος του εκλιπόντος ποινικολόγου επισήμανε ότι χρόνος είναι βοηθός σε τέτοιες καταστάσεις.

«Ο χρόνος βοηθάει, εννοείται. Δεν μπορείς να κάνεις και κάτι, είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές, ήταν πάρα πολύ δύσκολα χρόνια γενικότερα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ειπωθεί τίποτα, σιγή και σιωπή είναι ό,τι καλύτερο. Είχε κάποιο κόσμο. Εγώ περίμενα να έχει περισσότερο κόσμο, αλλά ξέρετε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ προσωπικό, αυτές οι στιγμές είναι δύσκολες. Όσοι θέλησαν, είναι εδώ, καλώς ήρθαν, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία τους» είπε αρχικά.

«Τα παιδιά πήρανε πολλές ευθύνες φέτος και βλέπω ότι τα καταφέρνουν πάρα πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό. Αναγκάζονται να μπουν σε μια διαδικασία και να πάρουν τον ρόλο σιγά σιγά του πατέρα τους, σε όλα τα επίπεδα. Οπότε, εγώ πάντοτε θα είμαι δίπλα τους, από πίσω εκεί, να τα στηρίζω, να τους βοηθώ, να τους συμβουλεύω αν με χρειαστούν σε κάτι. Η μαμά είναι μαμά, δεν αλλάζει αυτό. Και νομίζω ότι πλέον είμαι και το μοναδικό τους στήριγμα από εδώ και στο εξής» πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα τι θυμάται από τον Αλέξη Κούγια, η Εύη Βατίδου τόνισε ότι αυτά που της έχουν μείνει στο μυαλό είναι οι καλές τους στιγμές.

«Πάρα πολλά πράγματα θυμάμαι από τον Αλέξη και μου έχουνε μείνει ευτυχώς οι καλές στιγμές. Και τώρα τον σκέφτομαι έτσι μόνο… δηλαδή όσο περνάει ο καιρός σκέφτομαι περισσότερο τις καλές του στιγμές. Αρχίζω να ξεχνάω τα άσχημα πράγματα και αυτό είναι και το πιο σημαντικό νομίζω» τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ παντρεύτηκαν στα κρυφά! (Video)

«Κράτα γερά»: Η συγκινητική ανάρτηση του Τόνυ Μαυρίδη και η φωτογραφία με τον πατέρα του στο νοσοκομείο

Τάκης Παπαματθαίου: «Είναι δυνατόν στην εποχή μας να είναι τόσο εξευτελιστικό το επάγγελμα του ηθοποιού;» (Video)