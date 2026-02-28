Χρίστος Κούγιας: Οι οικογενειακές φωτογραφίες που δημοσίευσε για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του πατέρα του

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια, με τον γιο του, Χρίστο να τιμάει τη μνήμη του μέσω αναρτήσεων που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ποινικολόγος έφυγε από τη ζωή στις 28 Φεβρουαρίου του 2025, στα 74 του χρόνια, έπειτα από μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Το Σάββατο, ο Χρίστος Κούγιας δημοσίευσε στο Instagram κοινές φωτογραφίες με τον εκλιπόντα πατέρα του. Σε μία μάλιστα εμφανίζεται και η αδερφή του, Μάιρα, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο απεικονίζεται ο Αλέξης Κούγιας με την Εύη Βατίδου και τον γιο τους σε μικρή ηλικία.

Οι αναρτήσεις του:

Το μνημόσυνο για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια, σύμφωνα με ανακοίνωση των παιδιών και των συνεργατών του δικηγορικού γραφείου του, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Μαρτίου, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Όπως αναφέρεται: «Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλεια του αειμνήστου πατέρα μας και επικεφαλής του δικηγορικού μας γραφείου, Αλεξίου Κούγια, θα τελεστεί ιερό μνημόσυνο την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, ώρα 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών». Παράλληλα, προστίθεται ότι η τελετή θα είναι ανοιχτή: «Η τελετή θα είναι ανοικτή, ώστε όσοι επιθυμούν, να τιμήσουν τη μνήμη του και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του».

