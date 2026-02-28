search
28.02.2026 13:36

Άννα Βίσση: Κλειστό απόψε το νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται – Tι ανακοίνωσε

28.02.2026 13:36
vissi1-new

Κλειστό θα παραμείνει απόψε το Hotel Ermou, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσίευσε η Άννα Βίσση στον λογαριασμό της στο Instagram.

Η κορυφαία σταρ εξήγησε πως τόσο η ίδια όσο και η συνεργάτες της, με αυτό τον τρόπο θέλουν να εκφράσουν το σεβασμό και τη συμπαράστασή τους στα θύματα και στις οικογένειες από την τραγωδία των Τεμπών, που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Η ανακοίνωση

Στην ανακοίνωση αναγράφεται χαρακτηριστικά: «Το Hotel Ερμού θα παραμείνει κλειστό το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Η Άννα Βίσση και οι συνεργάτες της εκφράζουν τον βαθύ τους σεβασμό και τη συμπαράστασή τους στις οικογένειες και σε όλους όσους επλήγησαν. HOTEL ERMOU».

