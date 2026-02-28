Άννα Βίσση: Κλειστό απόψε το νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται – Tι ανακοίνωσε

Κλειστό θα παραμείνει απόψε το Hotel Ermou, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσίευσε η Άννα Βίσση στον λογαριασμό της στο Instagram.

Η κορυφαία σταρ εξήγησε πως τόσο η ίδια όσο και η συνεργάτες της, με αυτό τον τρόπο θέλουν να εκφράσουν το σεβασμό και τη συμπαράστασή τους στα θύματα και στις οικογένειες από την τραγωδία των Τεμπών, που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Η ανακοίνωση

Στην ανακοίνωση αναγράφεται χαρακτηριστικά: «Το Hotel Ερμού θα παραμείνει κλειστό το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Η Άννα Βίσση και οι συνεργάτες της εκφράζουν τον βαθύ τους σεβασμό και τη συμπαράστασή τους στις οικογένειες και σε όλους όσους επλήγησαν. HOTEL ERMOU».

Διαβάστε επίσης

«24 ώρες σ’ έναν κόσμο που δεν μας ανήκει» του Παντελή Φλατσούση στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν – Πρώτες Φωτογραφίες

«Με κυνηγούν οι Μέλισσες»: Φωτεινή Βελεσιώτου και Κική Μαυρίδου στο Κύτταρο

«Τζένη Τζένη»: Πρώτες Φωτογραφίες από την πολυαναμενόμενη παραγωγή σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου