search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 16:32
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.03.2026 10:46

«Κράτα γερά»: Η συγκινητική ανάρτηση του Τόνυ Μαυρίδη και η φωτογραφία με τον πατέρα του στο νοσοκομείο

02.03.2026 10:46
toni-mavridis-new

Δύσκολες ώρες βιώνει ο Τόνυ Μαυρίδης, καθώς ο πατέρας του νοσηλεύεται, αντιμετωπίζοντας προβλήματα με την υγεία του.

Δημοσιεύοντας μια συγκινητική φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο, ο μουσικός εύχεται ταχεία ανάρρωση ώστε τα επόμενα γενέθλια να τον βρουν υγιή.

«Μπαμπά μου χρόνια πολλά δυστυχώς αυτά τα γενέθλια σου θα τα κάνουμε εδώ όμως σύντομα θα γίνεις καλά και έχουμε όλα τα χρόνια μπροστά μας. Κράτα γερά», έγραψε στην ανάρτηση του στο Instagram.

Διαβάστε επίσης:

Τάκης Παπαματθαίου: «Είναι δυνατόν στην εποχή μας να είναι τόσο εξευτελιστικό το επάγγελμα του ηθοποιού;» (Video)

Κατερίνα Διδασκάλου: Μετά το metoo έχουν μαζευτεί αναγκαστικά τα «καλόπαιδα» αυτά

Maestro: Μια ματιά στα παρασκήνια με backstage φωτογραφίες που ανέβασε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
AKROTIRI KYPROS
ΚΟΣΜΟΣ

Δυσαρέσκεια εκφράζει η Κύπρος στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις ασαφείς οδηγίες για τη χρήση βρετανικών βάσεων – Διάβημα διαμαρτυρίας

petrelaio-new
ΚΟΣΜΟΣ

«Για κρίση πανικού» στην Ευρώπη κάνει λόγο το Politico – Η Ρωσία η μεγάλη ωφελημένη από πιθανή διαταραχή στη ροή του πετρελαίου

maksimou-9167
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ενημέρωση κατά μόνας, όχι σύσκεψη αρχηγών» για την ελληνική εμπλοκή στο «Ιρανικό», λέει το Μαξίμου – Τι ζητά η αντιπολίτευση

us-navy-234
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τέταρτος αμερικανός στρατιώτης νεκρός στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά του Ιράν

Untitled-design
ΚΟΣΜΟΣ

Στη δίνη του πολέμου η Μέση Ανατολή: «Δεν τον ξεκινήσαμε εμείς, αλλά θα τον τελειώσουμε» λένε οι ΗΠΑ και στέλνουν κι άλλες δυνάμεις – Ισραηλινά πλήγματα σε Τεχεράνη-Λίβανο – LIVE 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

Charles De Gaulle Faliro
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

uber
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ταξί: Πόσα εκατ. ευρώ σε δημόσια έσοδα έχει φέρει η Uber στην Ελλάδα; Τι ισχυρίζεται μία μελέτη του ΙΟΒΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 16:30
AKROTIRI KYPROS
ΚΟΣΜΟΣ

Δυσαρέσκεια εκφράζει η Κύπρος στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις ασαφείς οδηγίες για τη χρήση βρετανικών βάσεων – Διάβημα διαμαρτυρίας

petrelaio-new
ΚΟΣΜΟΣ

«Για κρίση πανικού» στην Ευρώπη κάνει λόγο το Politico – Η Ρωσία η μεγάλη ωφελημένη από πιθανή διαταραχή στη ροή του πετρελαίου

maksimou-9167
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ενημέρωση κατά μόνας, όχι σύσκεψη αρχηγών» για την ελληνική εμπλοκή στο «Ιρανικό», λέει το Μαξίμου – Τι ζητά η αντιπολίτευση

1 / 3