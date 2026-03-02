«Κράτα γερά»: Η συγκινητική ανάρτηση του Τόνυ Μαυρίδη και η φωτογραφία με τον πατέρα του στο νοσοκομείο

Δύσκολες ώρες βιώνει ο Τόνυ Μαυρίδης, καθώς ο πατέρας του νοσηλεύεται, αντιμετωπίζοντας προβλήματα με την υγεία του.

Δημοσιεύοντας μια συγκινητική φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο, ο μουσικός εύχεται ταχεία ανάρρωση ώστε τα επόμενα γενέθλια να τον βρουν υγιή.

«Μπαμπά μου χρόνια πολλά δυστυχώς αυτά τα γενέθλια σου θα τα κάνουμε εδώ όμως σύντομα θα γίνεις καλά και έχουμε όλα τα χρόνια μπροστά μας. Κράτα γερά», έγραψε στην ανάρτηση του στο Instagram.

