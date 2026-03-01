search
01.03.2026 20:05

Maestro: Μια ματιά στα παρασκήνια με backstage φωτογραφίες που ανέβασε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης

01.03.2026 20:05
papakaliatis-new

Μια μικρή γεύση από όσα ετοιμάζονται για τη συνέχεια του Maestro μοιράστηκε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από τα παρασκήνια των νέων γυρισμάτων.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε, ο δημιουργός και πρωταγωνιστής της σειράς εμφανίζεται μαζί με βασικά πρόσωπα του καστ, ανάμεσά τους η Μαρία Καβογιάννη, η Χάρις Αλεξίου και η Κλέλια Ανδριολάτου, δίνοντας μια πρώτη εικόνα από την ατμόσφαιρα της νέας σεζόν.

Ο τέταρτος κύκλος της επιτυχημένης σειράς βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας, με τα γυρίσματα να επιστρέφουν σύντομα στους Παξούς — το νησί που έχει ταυτιστεί με την αισθητική και την ταυτότητα της παραγωγής.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έγραψε: «Έχει ακόμα δουλειά μέχρι να είναι έτοιμο, αλλά πλησιάζει η εποχή που θα ξαναπάμε στο νησί. Λίγα πλάνα από τα παρασκήνια στους Παξούς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των νέων επεισοδίων του Maestro».

volley11
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Ιράν: Νεκρές 20 νεαρές αθλήτριες του βόλεϊ μετά από πυραυλική επίθεση σε γήπεδο

kipros1
ΚΟΣΜΟΣ

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

donald_trump_diaggelma (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ: «Με πλήρη ισχύ οι επιθέσεις στο Ιράν μέχρι τέλους – Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών» (Video)

kolwnos
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή στην υπόθεση του Κολωνού: Σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών βρισκόταν η 31χρονη (Video)

usa aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Centcom:Τα οπλικά συστήματα της επιχείρησης «Επική Οργή» και οι στόχοι που χτύπησαν οι ΗΠΑ στο Ιράν

karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

kipros1
ΚΟΣΜΟΣ

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

Charles De Gaulle Faliro
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

