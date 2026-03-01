Maestro: Μια ματιά στα παρασκήνια με backstage φωτογραφίες που ανέβασε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης

Μια μικρή γεύση από όσα ετοιμάζονται για τη συνέχεια του Maestro μοιράστηκε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από τα παρασκήνια των νέων γυρισμάτων.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε, ο δημιουργός και πρωταγωνιστής της σειράς εμφανίζεται μαζί με βασικά πρόσωπα του καστ, ανάμεσά τους η Μαρία Καβογιάννη, η Χάρις Αλεξίου και η Κλέλια Ανδριολάτου, δίνοντας μια πρώτη εικόνα από την ατμόσφαιρα της νέας σεζόν.

Ο τέταρτος κύκλος της επιτυχημένης σειράς βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας, με τα γυρίσματα να επιστρέφουν σύντομα στους Παξούς — το νησί που έχει ταυτιστεί με την αισθητική και την ταυτότητα της παραγωγής.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έγραψε: «Έχει ακόμα δουλειά μέχρι να είναι έτοιμο, αλλά πλησιάζει η εποχή που θα ξαναπάμε στο νησί. Λίγα πλάνα από τα παρασκήνια στους Παξούς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των νέων επεισοδίων του Maestro».

