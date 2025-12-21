Maestro: Τον Οκτώβριο η 4η σεζόν – «Εκπλήξεις» προαναγγέλλει ο Παπακαλιάτης

Με νέες ιστορίες και νέα πρόσωπα που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της σειράς επιστρέφει το Maestro τον Οκτώβριο.

Μιλώντας στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έδωσε μια πρώτη γεύση για όσα θα δούμε στο Mega και στo Netflix.

«Εμείς γυρνάμε τον επόμενο κύκλο, έχουμε ακόμα καιρό. Γυρνάμε τα τέσσερα επεισόδια, έχουμε άλλα δύο. Κάνουμε μια παύση τώρα και θα γυρίσουμε ξανά την Άνοιξη. Θα δείτε εκπλήξεις αλλά θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Είμαστε στη φάση του γυρίσματος. Θα αρχίσει να προβάλλεται από τη νέα σεζόν, από Οκτώβρη», αποκάλυψε.

«Είμαι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος γιατί έχω αφιερώσει το 99% της ζωής μου στο Maestro. Μετά θα δούμε και νέα ταινία!», πρόσθεσε.

Reunion και… Παρά Πέντε

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο ενός τηλεοπτικού reunion, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο τις προτεραιότητές του: «Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει reunion σε δική μου σειρά. Είμαι τόσο μέσα στις υποχρεώσεις του Maestro αλλά ανυπομονώ να δω το reunion του Παρά Πέντε».

