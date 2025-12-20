search
20.12.2025 21:04

Νέος διευθυντής στην «Αυγή» ο δημοσιογράφος Λάμπρος Τσουκνίδας

20.12.2025 21:04
AVGI_EFIMERIDA

Ο Λάμπρος Τσουκνίδας αναλαμβάνει την διεύθυνση της εφημερίδας «Αυγή».

Ο όμιλος ανακοίνωσε πως από την προσεχή Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου, αναλαμβάνει το πόστο από το οποίο αποχώρησε ο Σπύρος Σουρμελίδης, μετά το πρωτοσέλιδο που χαρακτηρίστηκε «εκτός γραμμής» του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανακοίνωση της «Αυγής»:

«Η ΑΥΓΗ Α.Ε. ανακοινώνει πως από την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 αναλαμβάνει διευθυντής της ΑΥΓΗΣ ο δημοσιογράφος Λάμπρος Αθ. Τσουκνίδας».

korsiki11
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Αστυνομικοί πυροβολούν και σκοτώνουν 26χρονο που απειλούσε με μαχαίρι περαστικούς στην Κορσική (Video)

volosPan
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βόλος-Παναιτωλικός 1-0: «Κατέβασε ρολά» ο Σιαμπάνης και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του

foinikounta dolofonia apologia
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Προφυλακιστέος ο 30χρονος για συνέργεια στη διπλή δολοφονία

AVGI_EFIMERIDA
MEDIA

Νέος διευθυντής στην «Αυγή» ο δημοσιογράφος Λάμπρος Τσουκνίδας

drone
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σιωπή της Αθήνας κάτω από τα drones – Η Ουκρανία μετέφερε τον πόλεμο στο FIR  Της Αθήνας   

michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

kourabiedes_sintagi
CUCINA POVERA

Η αυθεντική συνταγή για τους φημισμένους κουραμπιέδες Ν. Καρβάλης και όλα τα μυστικά τους

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Δεύτερος γύρος πληρωμών σήμερα το απόγευμα - Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ (video)

