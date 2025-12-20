Νέος διευθυντής στην «Αυγή» ο δημοσιογράφος Λάμπρος Τσουκνίδας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο Λάμπρος Τσουκνίδας αναλαμβάνει την διεύθυνση της εφημερίδας «Αυγή».
Ο όμιλος ανακοίνωσε πως από την προσεχή Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου, αναλαμβάνει το πόστο από το οποίο αποχώρησε ο Σπύρος Σουρμελίδης, μετά το πρωτοσέλιδο που χαρακτηρίστηκε «εκτός γραμμής» του ΣΥΡΙΖΑ.
Η ανακοίνωση της «Αυγής»:
«Η ΑΥΓΗ Α.Ε. ανακοινώνει πως από την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 αναλαμβάνει διευθυντής της ΑΥΓΗΣ ο δημοσιογράφος Λάμπρος Αθ. Τσουκνίδας».
