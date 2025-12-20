Το «καρφί» του Συρίγου για τη Μεσσαροπούλου: «Καλύτερα να αναρωτιούνται γιατί δεν μιλάς, παρά γιατί μιλάς»

Στην Τίνα Μεσσαροπούλου, που αναφέρθηκε στο αλκοτέστ της Ελεονώρας Ζουγανέλη και στην επιλογή της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» να μη σχολιάσει το θέμα, απάντησε ο Νίκος Συρίγος.

«Δεν τον είδα να έχει ευαισθησία για άλλα θέματα. Είχε γίνει πριν έναν μήνα θέμα με το αν η Ελεονώρα Ζουγανέλη φοράει κράνος ή όχι και τώρα την έπιασαν και στο αλκοτέστ και δεν το σχολίασε. Δύο μέτρα και δύο σταθμά; Τότε είχε σηκώσει ψηλά την παντιέρα της υπεράσπισής της. Αν το είχε σχολιάσει, ξέρω ότι θα είχε παίξει παντού. Αν το έχει πει, ζητάω συγγνώμη εκ των προτέρων», ανέφερε η δημοσιογράφος του Happy Day.



«Δεν έχω νεύρα με την Τίνα, είπα αυτό. Πολλές φορές είναι καλύτερο να αναρωτιούνται γιατί δεν μιλάς, παρά γιατί μιλάς, αρκεί αυτό», σχολίασε με νόημα το πρωί του Σαββάτου ο δημοσιογράφος της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» και σύντροφος της τραγουδίστριας.

Στη συζήτηση τοποθετήθηκε και η παρουσιάστρια της εκπομπής, η οποία επισήμανε πως αντίστοιχες επιλογές γίνονται και σε άλλες εκπομπές.

«Δεν ξέρω τι συμπέρασμα έβγαλε η Τίνα, πολλά θέματα δεν παίζει και το Happy Day, και έχουν τους λόγους τους. Ας μην κάνουμε ότι δεν βλέπουμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Αυτό ήταν όλο. Παρόλα αυτά θεωρώ πως η Σταματίνα το κάλυψε», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έδωσε τη δική της απάντηση, τονίζοντας τη διάσταση της λεπτότητας στη διαχείριση τέτοιων θεμάτων. «Κι εμείς από λεπτότητα δεν θα παίζαμε ένα θέμα που μπορεί να συνέβαινε σε εσένα, στον Δημήτρη ή στον Κώστα», είπε χαρακτηριστικά στον αέρα η παρουσιάστρια του ALPHA.

