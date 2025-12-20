search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025 15:10
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.12.2025 14:31

Το «καρφί» του Συρίγου για τη Μεσσαροπούλου: «Καλύτερα να αναρωτιούνται γιατί δεν μιλάς, παρά γιατί μιλάς»

20.12.2025 14:31
syrigos_zouganeli

Στην Τίνα Μεσσαροπούλου, που αναφέρθηκε στο αλκοτέστ της Ελεονώρας Ζουγανέλη και στην επιλογή της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» να μη σχολιάσει το θέμα, απάντησε ο Νίκος Συρίγος.

«Δεν τον είδα να έχει ευαισθησία για άλλα θέματα. Είχε γίνει πριν έναν μήνα θέμα με το αν η Ελεονώρα Ζουγανέλη φοράει κράνος ή όχι και τώρα την έπιασαν και στο αλκοτέστ και δεν το σχολίασε. Δύο μέτρα και δύο σταθμά; Τότε είχε σηκώσει ψηλά την παντιέρα της υπεράσπισής της. Αν το είχε σχολιάσει, ξέρω ότι θα είχε παίξει παντού. Αν το έχει πει, ζητάω συγγνώμη εκ των προτέρων», ανέφερε η δημοσιογράφος του Happy Day.


«Δεν έχω νεύρα με την Τίνα, είπα αυτό. Πολλές φορές είναι καλύτερο να αναρωτιούνται γιατί δεν μιλάς, παρά γιατί μιλάς, αρκεί αυτό», σχολίασε με νόημα το πρωί του Σαββάτου ο δημοσιογράφος της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» και σύντροφος της τραγουδίστριας.

Στη συζήτηση τοποθετήθηκε και η παρουσιάστρια της εκπομπής, η οποία επισήμανε πως αντίστοιχες επιλογές γίνονται και σε άλλες εκπομπές.

«Δεν ξέρω τι συμπέρασμα έβγαλε η Τίνα, πολλά θέματα δεν παίζει και το Happy Day, και έχουν τους λόγους τους. Ας μην κάνουμε ότι δεν βλέπουμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Αυτό ήταν όλο. Παρόλα αυτά θεωρώ πως η Σταματίνα το κάλυψε», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έδωσε τη δική της απάντηση, τονίζοντας τη διάσταση της λεπτότητας στη διαχείριση τέτοιων θεμάτων. «Κι εμείς από λεπτότητα δεν θα παίζαμε ένα θέμα που μπορεί να συνέβαινε σε εσένα, στον Δημήτρη ή στον Κώστα», είπε χαρακτηριστικά στον αέρα η παρουσιάστρια του ALPHA.

Διαβάστε επίσης:

«Μεγάλη Χίμαιρα»: Πρεμιέρα μέσα στις γιορτές με διπλό επεισόδιο κάνει το αριστούργημα του Καραγάτση

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» – Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

Χαρακτηριστικά τηλεόρασης σχεδιάζει να αναπτύξει το Instagram

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
diodia
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Δικογραφία κατά αγροτών για το άνοιγμα των διοδίων Δροσοχωρίου

mazonakis_voice
MEDIA

Γιώργος Μαζωνάκης: Η απόφαση του ΣΚΑΪ για το Voice και οι συσκέψεις

fylaki_unsplash
ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Φυλάκιση 17 ετών για τον πρώην πρωθυπουργό Ίμραν Χαν

samaras karamanlis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο «στόχαστρο» οι πρώην

THEODORIKAKOS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Εθνική στρατηγική για τους ημιαγωγούς» – «Πρώτο βήμα η χρηματοδότηση του πρώτου Κέντρου Ικανοτήτων με 3,63 εκατ. ευρώ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

kourabiedes_sintagi
CUCINA POVERA

Η αυθεντική συνταγή για τους φημισμένους κουραμπιέδες Ν. Καρβάλης και όλα τα μυστικά τους

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Δεύτερος γύρος πληρωμών σήμερα το απόγευμα - Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025 15:10
diodia
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Δικογραφία κατά αγροτών για το άνοιγμα των διοδίων Δροσοχωρίου

mazonakis_voice
MEDIA

Γιώργος Μαζωνάκης: Η απόφαση του ΣΚΑΪ για το Voice και οι συσκέψεις

fylaki_unsplash
ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Φυλάκιση 17 ετών για τον πρώην πρωθυπουργό Ίμραν Χαν

1 / 3