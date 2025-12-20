Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» – Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

Τα βράδια της Παρασκευής ανήκουν στο «Σόι Σου». Η αγαπημένη κωμική σειρά του Alpha σημείωσε νέα διπλή πρωτιά στους πίνακες τηλεθέασης της prime time, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Στο δυναμικό κοινό, Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι έκαναν 32,4%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την ελληνική ταινία Κουραμπιέδες από Χιόνι με 15,4%. Όσο για τον τελικό του GNTM, τα νούμερα τηλεθέασης κινήθηκαν στο 11,7%.

Αναλυτικά η τηλεθέαση:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Το σόι σου – 32,4%

Κουραμπιέδες από Χιόνι – 15,4%

GNTM –11,7%

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 9,6%

Don’t Forget the Lyrics – 7,0%

Στην πίεση – 0,8%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Το σόι σου – 31,9%

Κουραμπιέδες από Χιόνι – 14,3%

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 12,8%

GNTM – 11,7%

Don’t Forget the Lyrics – 7,8%

Στην πίεση – 2,0%

