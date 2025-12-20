search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025 12:24
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.12.2025 10:59

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» – Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

20.12.2025 10:59
soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
credit: ALPHA

Τα βράδια της Παρασκευής ανήκουν στο «Σόι Σου». Η αγαπημένη κωμική σειρά του Alpha σημείωσε νέα διπλή πρωτιά στους πίνακες τηλεθέασης της prime time, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Στο δυναμικό κοινό, Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι έκαναν 32,4%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την ελληνική ταινία Κουραμπιέδες από Χιόνι με 15,4%. Όσο για τον τελικό του GNTM, τα νούμερα τηλεθέασης κινήθηκαν στο 11,7%.

Αναλυτικά η τηλεθέαση:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Το σόι σου – 32,4%

Κουραμπιέδες από Χιόνι – 15,4%

GNTM –11,7%

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 9,6%

Don’t Forget the Lyrics – 7,0%

Στην πίεση – 0,8%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Το σόι σου – 31,9%

Κουραμπιέδες από Χιόνι – 14,3%

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 12,8%

GNTM – 11,7%

Don’t Forget the Lyrics – 7,8%

Στην πίεση – 2,0%

Διαβάστε επίσης:

Χαρακτηριστικά τηλεόρασης σχεδιάζει να αναπτύξει το Instagram

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Ο «Άγιος έρωτας» στην πρώτη θέση τηλεθέασης (18/12) ξανά, έπειτα από οκτώ ημέρες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
diodia_bloka
ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα στα μπλόκα: Οι αγρότες «σηκώνουν» τις μπάρες στα διόδια –  Προς εξέταση τα 20 από τα 27 αιτήματα, λέει ο Τσιάρας

epstein-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Στο φως νέα φρικιαστικά στοιχεία για το πως «παράγγελνε» ανήλικα – «Επιχείρηση συγκάληψης και λογοκρισίας», λένε οι Δημοκρατικοί

metro_thessaloniki_3012_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πιλοτική 24ωρη λειτουργία σήμερα σε μετρό και 6 λεωφορειακές γραμμές – Τίθεται σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, λένε οι εργαζόμενοι

seismos_filadelfia
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Νέα Φιλαδέλφεια

gripi0111_new
ΥΓΕΙΑ

«Σούπερ γρίπη»: Συναγερμός για τη νέα υποπαραλλαγή στην Ευρώπη – Πιθανή κορύφωση των κρουσμάτων τον Ιανουάριο στην Ελλάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

kourabiedes_sintagi
CUCINA POVERA

Η αυθεντική συνταγή για τους φημισμένους κουραμπιέδες Ν. Καρβάλης και όλα τα μυστικά τους

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Δεύτερος γύρος πληρωμών σήμερα το απόγευμα - Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025 12:23
diodia_bloka
ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα στα μπλόκα: Οι αγρότες «σηκώνουν» τις μπάρες στα διόδια –  Προς εξέταση τα 20 από τα 27 αιτήματα, λέει ο Τσιάρας

epstein-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Στο φως νέα φρικιαστικά στοιχεία για το πως «παράγγελνε» ανήλικα – «Επιχείρηση συγκάληψης και λογοκρισίας», λένε οι Δημοκρατικοί

metro_thessaloniki_3012_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πιλοτική 24ωρη λειτουργία σήμερα σε μετρό και 6 λεωφορειακές γραμμές – Τίθεται σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, λένε οι εργαζόμενοι

1 / 3