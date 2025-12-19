search
19.12.2025 19:31

Ο «Άγιος έρωτας» στην πρώτη θέση τηλεθέασης (18/12) ξανά, έπειτα από οκτώ ημέρες

Ένα deja vu κατέγραψε χθες η Nielsen στο Top 10, στις θέσεις 1 έως 3, γυρνώντας τον χρόνο στην κατάταξη της προπερασμένης Πέμπτης.

Η πρώτη διαφοροποίηση στο χθεσινό τηλεβαρόμετρο ήταν στο νούμερο 4 της βραχείας λίστας με τις δημοφιλέστερες εκπομπές της ημέρας, σε σχέση με το αντίστοιχο προηγούμενο, στο οποίο διακρίθηκε ο «Τροχός της τύχης».

Οκτώ μέρες πίσω ήταν το «Deal» τέταρτο στη σειρά προτιμήσεων του τηλεοπτικού κοινού.

Στα μέσα της 10άδας ωθήθηκε η απευθείας μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ-Κραϊόβα για Europa League.

Μια γρήγορη ματιά σε όλο το εύρος του Top 10 διαπιστώνει κάποιος ότι η τυπολογία των τηλεπαιχνιδιών είχε την τιμητική της και ισοδύναμη με εκείνη των σειρών ελληνικής μυθοπλασίας.

