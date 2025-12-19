search
19.12.2025 14:41

Στην άνετη επικράτηση από την οριακή πρόκριση ο Alpha στην κούρσα για την τηλεθέαση (18/12)

19.12.2025 14:41
tiletheasi_0504_1460-820_new
credit: pixabay

Καθαρή πρωτιά στις προτιμήσεις των τηλεθεατών κατάφερε την Πέμπτη ο Alpha, συγκριτικά με την Τετάρτη.

Το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς κατάφερε να αυξήσει κατά σχεδόν μια ποσοστιαία μονάδα την δυναμική του από τη μία ημέρα στην επόμενη. Την ίδια στιγμή το Mega κατέγραψε σημαντικές απώλειες (1,3%). Ο ΑΝΤ1 ήταν σταθερός με οριακή μεταβολή στις διαστάσεις του μεριδίου του.

Εν τω μεταξύ στους Star και ΣΚΑΪ ο δείκτης της Nielsen κινήθηκε ανοδικά, λίγο παραπάνω για το κανάλι του Φαλήρου, και οι δύο τους βρέθηκαν να τζαρτζάρονται για το τέταρτο μερίδιο με το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς να επικρατεί εν τέλει στη μεταξύ τους κόντρα.

Η ΕΡΤ1, ό,τι κέρδισε την Τετάρτη, δεν μπόρεσε έστω να το διατηρήσει και κατάφερε επίδοση σχεδόν ίδια με αυτή που εμφάνισε την Τρίτη (16/12).

