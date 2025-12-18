search
18.12.2025 16:34

«Μάχη σώμα με σώμα» μεταξύ Alpha και Mega και χθες (17/12) για την πρώτη θέση τηλεθέασης των καναλιών

18.12.2025 16:34
tiletheasi_1108_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Τούμπα η «εικόνα» σε σχέση με τη προχθεσινή ήταν αυτή για τη μερίδα του λέοντος από την πίτα τηλεθέασης της Τετάρτης ανάμεσα σε Alpha και Mega.

Χθες στις προτιμήσεις των τηλεθεατών υπερίσχυσε το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς έναντι εκείνου της Καλλιθέας. Η μεταξύ τους διαφορά μικρή, ίδια με εκείνη της αμέσως προηγούμενης ημέρας.

Ωστόσο και οι δυο σταθμοί ολοκλήρωσαν με θετικό πρόσημο την ημέρα, έπειτα από τις απώλειες της Τρίτης.

Ο ΑΝΤ1 ήταν στα «κάτω» του, έπειτα από δύο ημέρες με διαδοχική άνοδο της δυναμικής του, σύμφωνα με τη Nielsen.

Αν και με απώλειες το Star κράτησε το τέταρτο μερίδιο από την πίτα των καναλιών εθνικής εμβέλειας. Ελάχιστα μικρότερο ήταν εκείνο του ΣΚΑΪ ο οποίος πρόσθεσε μόλις 0,2% στη δυναμική που είχε διαμορφώσει την προχθεσνή ημέρα.

 Ανεπαίσθητη μεταβολή- με μικρά κέρδη– καταγράφηκε στο Open ενώ η ΕΡΤ1 είχε μερίδιο ίδιο με εκείνο που είχε αποκομίσει από την μοιρασιά της προηγούμενης Πέμπτης. 

