BBC: Τα επιχειρήματα με τα οποία αντικρούει την αγωγή από τον Ντόναλντ Τραμπ

Σε μόλις 33 σελίδες αναπτύσσεται η αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση και οικονομική βλάβη σε βάρος του BBC που κατέθεσε σε δικαστήριο της Φλώριντα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή την υπόθεση του ντοκιμαντέρ «Τραμπ: Μια Δεύτερη Ευκαιρία;» («Trump: A Second Chance?») που προβλήθηκε από την εκπομπή «Panorama» λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2024, αλλά δεν μεταδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η θέση του BBC περιπλέκεται από το γεγονός ότι οποιαδήποτε χρήματα καταβάλλει σε δικαστικά έξοδα ή σε συμβιβασμούς προέρχονται από τις τσέπες των βρετανών φορολογουμένων.

Νομικοί στο Ηνωμένο Βασίλειο επισημαίνουν ότι η χρηματοδότηση του BBC μέσω υποχρεωτικού τέλους καθιστά πολιτικά ιδιαίτερα δύσκολη οποιαδήποτε αποζημίωση. Μιλώντας σε διεθνή ΜΜΕ, αναφέρουν ότι το BBC θα μπορούσε να υποβάλλει «πρόωρη αίτηση απόρριψης» της υπόθεσης. Αυτή η αίτηση υποβάλλεται σε δικαστή και αν «η υπόθεση του Τραμπ εξεταστεί στο μέγιστο βαθμό, η αγωγή θα πρέπει να απορριφθεί ως νομικό ζήτημα, εξήγησε ο Ίαν Γουίλσον της δικηγορικής φίρμας Brett Wilson LLP στο Press Association.

«Ίσως το ισχυρότερο επιχείρημα της BBC είναι ότι το δικαστήριο της Φλόριντα δεν έχει δικαιοδοσία να εκδικάσει μια αγωγή σχετικά με μια εκπομπή που δεν μεταδόθηκε στις ΗΠΑ (και που έχει γεωγραφικό αποκλεισμό στην υπηρεσία iPlayer της BBC)», λέει ο κ. Γουίλσον.

Προσθέτει δε, ότι το επιχείρημα πως το «Panorama» θα μπορούσε να είχε προσπελαστεί μέσω της υπηρεσίας streaming BritBox είναι «σχετικά αδύναμο», καθώς η υπηρεσία αυτή λειτουργεί από νομικό φορέα διαφορετικό από αυτόν που μηνύεται και ότι το BBC δεν έχει κανέναν έλεγχο στους πολίτες της Φλόριντα που επιλέγουν να χρησιμοποιούν VPN για να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες ειδήσεων του.

«Επομένως, η αγωγή θα μπορούσε να απορριφθεί με το σκεπτικό ότι το πρόγραμμα δεν απευθυνόταν σε θεατές στη Φλόριντα και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει πραγματική σύνδεση με την πολιτεία», προσθέτει ο κ. Γουίλσον.

Το ενδεχόμενο η κρίση που προκλήθηκε να λάβει πολιτικές διαστάσεις, απέρριψε ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, αποσαφηνίζοντας ότι είναι ζήτημα που αφορά τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα του Η.Β. και σύμφωνα με ΜΜΕ στο νησί ο βρετανός πρωθυπουργός δεν έχει μιλήσει με τον αμερικανό πρόεδρο από τότε που κατατέθηκε η αγωγή.

Ωστόσο αυτό συνέβη έπειτα από την έκκληση του ηγέτη των Φιλελεύθερων Δημοκρατικών, Εντ Ντέιβι προς τον Στάρμερ, ενόντα σε εκείνο που ο ίδιος χαρακτήρισε «εξωφρενική νομική απειλή του Τραμπ».

Ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού δήλωσε: «Το BBC έχει καταστήσει σαφές ότι δεν υπάρχει υπόθεση σχετικά με το ευρύτερο ζήτημα της δυσφήμισης ή της συκοφαντίας, αλλά αυτό είναι θέμα που αφορά τη διοικηση του και τη νομική υπηρεσία του. Όμως, όπως έχουμε επίσης επανειλημμένα δηλώσει, είναι ζωτικής σημασίας να ενεργούν με τρόπο που να διατηρεί την εμπιστοσύνη, διορθώνοντας γρήγορα τα λάθη, όταν αυτά συμβαίνουν».

Στο ερώτημα αν θα ήταν αποδεκτό οι κατόχοι τηλεοπτικών αδειών να χρηματοδοτήσουν έναν πιθανό εξωδικαστικό συμβιβασμό για δυσφήμιση, απάντησε: «Νομίζω ότι προτρέχουμε λίγο».

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε ο βραβευμένος δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε πολέμους, πήρε συνεντεύξεις από Σαντάμ και Μπιν Λάντεν (video)

GNTM: Τα δάκρυα της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στην αποχώρηση του Εντουάρντο (video)

Τέλος εποχής για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις των βραβείων Όσκαρ, όπως τις ξέραμε – «Πάνε» στο YouTube (videos)