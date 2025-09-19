search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 23:15
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.09.2025 22:29

Απορρίφθηκε η αγωγή των 15 δισ. του Τραμπ κατά των New York Times

19.09.2025 22:29
new_york_times_new

Ομοσπονδιακός δικαστής στις ΗΠΑ απέρριψε την αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος των New York Times, κηρύσσοντάς την «απαράδεκτη» και δίνοντας προθεσμία τεσσάρων εβδομάδων στον Αμερικανό πρόεδρο για να την επαναδιατυπώσει.

Η αγωγή των 85 σελίδων που κατατέθηκε τη 15η Σεπτεμβρίου σε βάρος της αμερικανικής εφημερίδας, από την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ αξιώνει το αστρονομικό ποσό των 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντιβαίνει στους δικονομικούς κανόνες, επισημαίνει ο δικαστής Στίβεν Μέριντεϊ, κρίνοντας πως είναι «ακατάλληλη και απαράδεκτη».

Επομένως, η αγωγή «απορρίπτεται», ενώ δίνεται η δυνατότητα «διόρθωσής της εντός 28 ημερών», σε μία μορφή που δεν θα ξεπερνά τις 40 σελίδες, σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης.

Ο δικαστής εκφράζει την αποδοκιμασία του για μια σωρεία ατεκμηρίωτων αναφορών ή ισχυρισμών, χωρίς ο ενάγων να διατυπώνει με σαφήνεια τις καταγγελίες του, σύμφωνα με τον ίδιο.

Στην αγωγή σε βάρος των New York Times και τεσσάρων δημοσιογράφων τους, όπως και ενός εκδοτικού οίκου που δημοσίευσε έργα δύο εξ αυτών, ο Ντόναλντ Τραμπ καταγγέλλει ένα «υποτιμητικό βιβλίο» σχετικά με την προέλευση της περιουσίας του και «τρία ψευδή, κακόβουλα, συκοφαντικά και υποτιμητικά άρθρα».

«Αυτή η αγωγή είναι αβάσιμη», απάντησε η αμερικανική εφημερίδα. «Δεν βασίζεται σε καμία έγκυρη νομική αξίωση και στοχεύει αποκλειστικά να φιμώσει και να αποθαρρύνει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία».

Η αγωγή είχε κατατεθεί λίγες ημέρες αφού ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει με μηνύσεις τους New York Times μετά τη δημοσίευση άρθρων σχετικά με μία ευχητήρια επιστολή, που του αποδιδόταν και απευθυνόταν το 2003 στον επιχειρηματία Τζέφρι Επστάιν.

Διαβάστε επίσης:

Μπλόκο του Καναδά στους Kneecap – Τους κατηγορούν ότι υποστηρίζουν Χαμάς και Χεζμπολάχ – Mε μηνύσεις απαντά το γκρουπ

Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στις 25 Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο – Στην ατζέντα και τα F-35

Νέο σκηνικό έντασης στήνεται στη Βαλτική: Μπαράζ παραβιάσεων από ρωσικά αεροσκάφη καταγγέλλουν Εσθονία-Πολωνία – Αίτημα για ενεργοποίηση του άρθρου 4

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fournie osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Με… υπογραφή Φουρνιέ ο Ολυμπιακός στον τελικό του τουρνουά της Κρήτης, 76-71 την Αρμάνι Μιλάνο

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός στο τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου – Έρευνα της ΕΛΑΣ

antetokoynbo kai mitera – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαζί με τη μητέρα του σε αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι – Παίζει ο Βενιαμίν της οικογένειας (Photos/Video)

new_york_times_new
ΚΟΣΜΟΣ

Απορρίφθηκε η αγωγή των 15 δισ. του Τραμπ κατά των New York Times

kneecap synavlia 00- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόκο του Καναδά στους Kneecap – Τους κατηγορούν ότι υποστηρίζουν Χαμάς και Χεζμπολάχ – Mε μηνύσεις απαντά το γκρουπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 23:11
fournie osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Με… υπογραφή Φουρνιέ ο Ολυμπιακός στον τελικό του τουρνουά της Κρήτης, 76-71 την Αρμάνι Μιλάνο

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός στο τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου – Έρευνα της ΕΛΑΣ

antetokoynbo kai mitera – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαζί με τη μητέρα του σε αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι – Παίζει ο Βενιαμίν της οικογένειας (Photos/Video)

1 / 3