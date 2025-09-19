Μπλόκο του Καναδά στους Kneecap – Τους κατηγορούν ότι υποστηρίζουν Χαμάς και Χεζμπολάχ – Mε μηνύσεις απαντά το γκρουπ

Στο στόχαστρο των αρχών του Καναδά βρέθηκε το ιρλανδικό συγκρότημα Kneecap, στο οποίο απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα, όπου επρόκειτο να δώσει δύο συναυλίες στο Τορόντο τον Οκτώβριο και άλλες δύο στο Βανκούβερ.

Οι αρχές του Καναδά υποστηρίζουν ότι «έκανε δηλώσεις που αντιβαίνουν στις καναδικές αξίες» και «προκάλεσαν βαθιά ανησυχία».

The Carney government is barring the Irish rap group Kneecap from entering Canada, saying the group has endorsed political violence and terrorism.#cdnpoli #kneecap #terrorism #hamas #antisemitismhttps://t.co/be3iQihUXG — 650 CKOM (@CKOMNews) September 19, 2025

Καναδοί αξιωματούχοι επικαλέστηκαν τις κατηγορίες για τρομοκρατικές πράξεις που απαγγέλθηκαν στη Βρετανία τον Μάιο εναντίον ενός μέλους του συγκροτήματος, του Λίαμ Ο’ Χάνα.

Ανακοινώνοντας την απαγόρευση ο Καναδός βουλευτής των Φιλελευθέρων Βινς Γκάσπαρο, δήλωσε ότι το συγκρότημα «ενίσχυσε την πολιτική βία και έδειξε δημοσίως την υποστήριξή του σε τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ και η Χάμας».

Irish Rap Group Kneecap Blocked from Entering Canadahttps://t.co/WKv4ezuox3 pic.twitter.com/zI0tbTbwax September 19, 2025

«Αυτά δεν είναι εκφράσεις τέχνης ή νόμιμης πολιτικής κριτικής, αλλά επικίνδυνη υποστήριξη της βίας και του μίσους», είπε ακόμη.

Πέρυσι σε συναυλία ο Ο’ Χάνα εμφανίστηκε με σημαία υπέρ της Χεζμπολάχ, την οποία η Βρετανία θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση.

Ο 27χρονος μουσικός αρνείται τις κατηγορίες. Στις 26 Σεπτεμβρίου θα εκδοθεί απόφαση αν θα δικαστεί ο μουσικός, επισημαίνει το BBC.

Από την πλευρά του το συγκρότημα έγραψε σε ανάρτηση ότι οι δηλώσεις του Καναδού βουλευτή είναι «εντελώς αναληθείς και βαθιά κακόβουλες» και ότι έδωσαν εντολή στους δικηγόρους του να κινήσουν νομικές διαδικασίες.

Kneecap have threatened legal action and insist they will be "relentless in defending ourselves" after they were barred from entering Canada.



The west Belfast rap trio was due to perform in Toronto in October, and two other shows in Vancouver.



Read more:… pic.twitter.com/XBATCOpl2y — The Irish News (@irish_news) September 19, 2025

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο, οι Kneecap ανακοίνωσαν την ακύρωση της περιοδείας τους στις ΗΠΑ, επικαλούμενοι τη νομική μάχη του Ο’ Χάνα.

