Σαρωτικά αντίποινα στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία Κερκ: Απολύσεις και διώξεις αλά Τζίμι Κίμελ

Η δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στις Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσε ένα άνευ προηγουμένου κύμα απολύσεων, πειθαρχικών διώξεων και ανακλήσεων θέσεων εργασίας εναντίον υπαλλήλων που ανάρτησαν επικριτικά ή ειρωνικά σχόλια για τον θάνατό του.

Από ομοσπονδιακές υπηρεσίες και πανεπιστήμια, μέχρι μέσα ενημέρωσης, εταιρείες και υγειονομικούς, δεκάδες εργαζόμενοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή απολυθεί, ενώ οι αρχές και συντηρητικοί πολιτικοί καλούν σε «μηδενική ανοχή». Οργανώσεις υπέρ της ελευθερίας του λόγου προειδοποιούν πως η καταστολή αυτή απειλεί να φιμώσει τη δημόσια έκφραση και να δοκιμάσει τα όρια της Πρώτης Τροπολογίας.

Αφού ο Κερκ, 31 ετών, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου ενώ μιλούσε στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα Βάλεϊ, μέλη της κυβέρνησης Τραμπ κάλεσαν το κοινό να εκθέσει οποιονδήποτε φαίνεται να «γιορτάζει» τη δολοφονία του, γράφει ο Guardian.



«Καταγγείλτε τους και, στην τελική, καταγγείλτε και τον εργοδότη τους», δήλωσε ο JD Vance. «Δεν πιστεύουμε στην πολιτική βία, αλλά πιστεύουμε στην ευπρέπεια».



Την περασμένη εβδομάδα, συντηρητικοί ακτιβιστές και πολιτικοί κυκλοφόρησαν και δημοσιοποίησαν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον Κερκ και τον θάνατό του, τις οποίες θεωρούν ακατάλληλες και υποστηρίζουν ότι γιορτάζουν ή χλευάζουν τη δολοφονία του. Παράλληλα, άσκησαν πιέσεις ζητώντας από εργοδότες να λάβουν μέτρα εναντίον των ατόμων αυτών.



Οργανώσεις πολιτικών ελευθεριών και υποστηρικτές της ελευθερίας του λόγου έχουν προειδοποιήσει ότι το κύμα απολύσεων και αποβολών απειλεί να καταπνίξει την ελεύθερη έκφραση και θα μπορούσε να παραβιάσει τις συνταγματικές προστασίες της Πρώτης Τροπολογίας.





Κυβερνητικοί υπάλληλοι





Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ έθεσε την περασμένη εβδομάδα έναν υπάλληλο σε διαθεσιμότητα, αφού φέρεται να έγραψε σε ανάρτηση στο Facebook ότι ο Κερκ «έβγαζε μίσος και ρατσισμό στην εκπομπή του», προσθέτοντας: «Στο τέλος της ημέρας, δίνεις λόγο στον ΘΕΟ και φέρνεις πράγματα στην ύπαρξη. Μπορείς να παρακάμψεις μόνο για λίγο το κάρμα, δεν σε αφήνει», σύμφωνα με το CBS News.



Εκπρόσωπος της υπηρεσίας επιβεβαίωσε στον Guardian: «Ο υπάλληλος τέθηκε αμέσως σε διοικητική άδεια και ξεκίνησε έρευνα».



Η Μυστική Υπηρεσία «δεν θα ανεχθεί συμπεριφορά που παραβιάζει τον κώδικα δεοντολογίας μας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.



Το Fox News ανέφερε επίσης ότι υπάλληλος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (FEMA) τέθηκε σε διοικητική άδεια για ανάρτηση στο Instagram που περιέγραφε τον Κερκ ως «κυριολεκτικά ρατσιστή, ομοφοβικό μισογύνη».



Εκπρόσωπος της FEMA δήλωσε στον Guardian ότι «τα λόγια του υπαλλήλου είναι αποκρουστικά και αδιανόητα» και ότι ο υπάλληλος «τέθηκε αμέσως σε διοικητική άδεια».



«Περιμένουμε από όλους τους δημόσιους λειτουργούς να διατηρούν το υψηλότερο επίπεδο επαγγελματισμού, σεβασμού και ακεραιότητας», πρόσθεσε.



Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ δήλωσε επίσης την περασμένη εβδομάδα ότι «είναι ενήμερη για ακατάλληλη προσωπική δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» ενός υπαλλήλου της «σχετικά με την πρόσφατη πολιτική βία» και ότι «ερευνούμε ενεργά αυτή τη δραστηριότητα και θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα».





ΜΜΕ και ψυχαγωγία



Το βράδυ της Τετάρτης, έγινε γνωστό ότι η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ ανεστάλη «επ’ αόριστον» μετά από σχόλια που έκανε για τη δολοφονία του Κερκ.



Σε πρόσφατη εκπομπή του, ο Κίμελ είχε υπονοήσει ότι «πολλοί στον χώρο του ΜΑGA εργάζονται σκληρά για να εκμεταλλευτούν τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ», κάτι που προκάλεσε καταγγελίες από τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, Μπρένταν Καρ.



Ο Καρ είπε: «Αυτές οι εταιρείες μπορούν να βρουν τρόπους να αλλάξουν τη συμπεριφορά, να λάβουν μέτρα κατά του Κίμελ, αλλιώς θα υπάρξει επιπλέον δουλειά για την FCC».



Ώρες αργότερα, το ABC, που ανήκει στη Disney, ανακοίνωσε ότι η εκπομπή του Κίμελ θα «αντικατασταθεί επ’ αόριστον», αφού η θυγατρική εταιρεία Nexstar χαρακτήρισε τα σχόλιά του «προσβλητικά και αναίσθητα».





Την περασμένη εβδομάδα, το MSNBC απέλυσε τον ανώτερο πολιτικό αναλυτή Μάθιου Ντάουντ, αφού πρότεινε στον αέρα ότι η ίδια η ρητορική του Κερκ μπορεί να συνέβαλε στη δολοφονία του. Οι δηλώσεις του καταδικάστηκαν από το MSNBC ως «ακατάλληλες, αναίσθητες και απαράδεκτες».



Σε επόμενο άρθρο του στο Substack, την Παρασκευή, ο Ντάουντ επιβεβαίωσε ότι απολύθηκε από το MSNBC και είπε: «Τα μέσα της Δεξιάς ξεκίνησαν μια επίθεση εναντίον μου σε πληθώρα πλατφορμών, και το MSNBC αντέδρασε σε αυτό το πλήθος».



Η αρθρογράφος της Washington Post Κάρεν Ατιά δήλωσε τη Δευτέρα ότι απολύθηκε επίσης για μια σειρά αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα, με τις οποίες «μιλούσε ενάντια στην πολιτική βία, τα φυλετικά δύο μέτρα και σταθμά και την αδιαφορία της Αμερικής απέναντι στα όπλα» μετά τη δολοφονία του Κερκ.



Στο μεταξύ, το δίκτυο PHNX Sports στην Αριζόνα επιβεβαίωσε ότι έπαψε να συνεργάζεται με έναν εργαζόμενό του λόγω σχολίων σχετικά με τον θάνατο του Κερκ, σύμφωνα με πολλές αναφορές.





Ακαδημαϊκοί





Σε όλη τη χώρα, Αμερικανοί εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι σε εκπαιδευτικά ιδρύματα απολύονται ή τίθενται σε διαθεσιμότητα για αναρτήσεις σχετικά με τον Κερκ και τον θάνατό του.



Στο Πανεπιστήμιο Κλέμσον στη Νότια Καρολίνα, το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι απέλυσε έναν υπάλληλο «λόγω των αναρτήσεών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» και αργότερα γνωστοποίησε ότι δύο καθηγητές απομακρύνθηκαν για αναρτήσεις που έκρινε «ακατάλληλες».



Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ κάλεσε δημόσια το πανεπιστήμιο να απολύσει τους υπαλλήλους.



«Η ελευθερία του λόγου δεν σε προστατεύει από το να απολυθείς αν είσαι ανόητος και δείχνεις κακή κρίση», είπε ο Γκρέιαμ.



Στο Τενεσί, η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Μάρσα Μπλάκμπερν κάλεσε το Πανεπιστήμιο Μέιντλ Τενεσί να απολύσει υπάλληλο που φέρεται να έγραψε ότι δεν είχε «ΚΑΜΙΑ συμπάθεια» για τον θάνατο του Κερκ. Το πανεπιστήμιο επιβεβαίωσε ότι ο υπάλληλος απολύθηκε.



Το Πανεπιστήμιο Πολιτείας του Τέξας διέκοψε την εγγραφή φοιτητή που χλεύασε τη δολοφονία του Κερκ σε μνημόσυνη εκδήλωση.





Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Τέξας, μια φοιτήτρια αποβλήθηκε επίσης αφού εμφανίστηκε σε βίντεο να διακόπτει αγρυπνία για τον Κερκ και να φωνάζει: «Γ…τε, ο φίλος σας είναι νεκρός, τον πυροβόλησαν στο κεφάλι».



Η Υπηρεσία Εκπαίδευσης του Τέξας ανέφερε ότι διερευνά περίπου 180 καταγγελίες κατά καθηγητών για αναρτήσεις σχετικά με τον θάνατο του Κερκ. Το συνδικάτο των εκπαιδευτικών χαρακτήρισε τις έρευνες «πολιτικό κυνήγι μαγισσών».



Το Πανεπιστήμιο του Μισισίπι απέλυσε υπάλληλο που «μοιράστηκε ξανά πληγωτικά και αναίσθητα σχόλια» για τον θάνατο του Κερκ. Το Πανεπιστήμιο Φλόριντα Ατλάντικ έθεσε επίσης σε διαθεσιμότητα μόνιμο καθηγητή για παρόμοιες αναρτήσεις, σύμφωνα με την Palm Beach Post.



Η Αμερικανική Ένωση Πανεπιστημιακών Καθηγητών καταδίκασε το κύμα πειθαρχικών μέτρων:

«Με μεγάλη ανησυχία σημειώνουμε το πλήθος πρόσφατων διοικητικών ενεργειών για την πειθαρχία λόγου καθηγητών, προσωπικού και φοιτητών μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ», έγραψε.





Δάσκαλοι δημόσιων σχολείων σε τουλάχιστον 15 πολιτείες έχουν επίσης απολυθεί ή τεθεί σε διαθεσιμότητα μετά τον θάνατο του Κερκ.



Στο Νιου Τζέρσεϊ, σχολική περιφέρεια αναγκάστηκε να εφαρμόσει καθεστώς «shelter in place» μετά από απειλές βίας, λόγω ανάρτησης για τον θάνατο του Κερκ που αποδόθηκε ψευδώς σε υπάλληλο της περιφέρειας.





Κάτοχοι βίζας



Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι «ανακλήσεις βίζας βρίσκονται σε εξέλιξη» για άτομα με βίζα που «επαινούν δημόσια τη δολοφονία πολιτικού προσώπου».



«Ετοιμαστείτε να απελαθείτε», είπε ο Ρούμπιο. «Δεν είστε ευπρόσδεκτοι σε αυτή τη χώρα».





Αεροπορικές εταιρείες



Tο Σαββατοκύριακο, ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, δήλωσε ότι η American Airlines «ακινητοποίησε άμεσα» πιλότους που κατηγορούνται ότι γιόρταζαν τον θάνατο του Κερκ και «τους απομάκρυνε από την υπηρεσία».



«Αυτή η συμπεριφορά είναι αηδιαστική και πρέπει να απολυθούν», είπε ο Ντάφι.



Η United Airlines επιβεβαίωσε ότι απομάκρυνε πιλότο για παρόμοιο λόγο. Η Delta ανέφερε επίσης ότι ανέστειλε εργαζόμενους για αναρτήσεις που «ξεπερνούσαν τα όρια υγιούς, σεβαστής συζήτησης».





Υγειονομικοί





Το Σάββατο, το σύστημα υγείας του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι ανακοίνωσε ότι απέλυσε υπάλληλο για «απαράδεκτο δημόσιο σχόλιο».



Στο Μίσιγκαν, μια νοσηλεύτρια τέθηκε σε διαθεσιμότητα για σχόλια σχετικά με τον θάνατο του Κερκ, ενώ άλλος υγειονομικός στη Βιρτζίνια απολύθηκε για παρόμοιο λόγο.



Το Boston Globe ανέφερε ότι ερευνητικό κέντρο στη Μασαχουσέτη απέλυσε υπάλληλο που φέρεται να ανάρτησε «βαθιά προσβλητικό» σχόλιο για τη δολοφονία του Κερκ.





Άλλοι εργαζόμενοι





Ομάδες εργαζομένων σε διάφορους κλάδους αντιμετωπίζουν επίσης αντιδράσεις για αναρτήσεις σχετικά με τον θάνατο του Κερκ.



Οι Carolina Panthers φέρονται να απέλυσαν στέλεχος δημοσίων σχέσεων για αναρτήσεις σχετικές με τον Κερκ.



Η Nasdaq απέλυσε νεαρό στρατηγικό αναλυτή για σχετικές αναρτήσεις.



Η νομική φίρμα Perkins Coie απέλυσε δικηγόρο που ανάρτησε επικριτικό μήνυμα για τον Κερκ μετά τον θάνατό του.



Τα πυροσβεστικά τμήματα Νέας Ορλεάνης και Τολέδο ανακοίνωσαν έρευνες για υπαλλήλους τους λόγω αναρτήσεων.



Στο Ιλινόι, εστιατόριο απέλυσε γενικό διευθυντή για ανάρτηση σχετικά με τον Κερκ, ενώ στο Μίσιγκαν υπάλληλος της Office Depot απολύθηκε αφού φέρεται να αρνήθηκε να εκτυπώσει φυλλάδια σχετικά με τον Κερκ.



Τη Δευτέρα, η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι απείλησε να ασκήσει δίωξη στον εργαζόμενο της Office Depot.

