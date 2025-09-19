search
19.09.2025
ΚΟΣΜΟΣ

19.09.2025

Ο πόλεμος του Νετανιάχου στη Γάζα καταστρέφει την εικόνα του Ισραήλ σε όλο τον κόσμο, λέει ο Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε ότι η στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα καταστρέφει την αξιοπιστία της χώρας, όπως μετέδωσε το Politico.

«Αυτού του είδους οι επιχειρήσεις στη Γάζα [είναι] εντελώς αντιπαραγωγικές. Αυτό είναι, πρέπει να πω, μια αποτυχία», δήλωσε ο Μακρόν σε συνέντευξή του στο ισραηλινό κανάλι Channel 12 που δημοσιεύτηκε το βράδυ της Πέμπτης.



«Προκαλείτε τόσα πολλά θύματα και θύματα μεταξύ των αμάχων που καταστρέφετε εντελώς την αξιοπιστία και την εικόνα του Ισραήλ όχι μόνο στην περιοχή αλλά και στην κοινή γνώμη παντού», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον παράκτιο θύλακα εδώ και σχεδόν δύο χρόνια μετά την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου με επικεφαλής τη Χαμάς. Αυτή την εβδομάδα οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ξεκίνησαν μια νέα χερσαία επίθεση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, κλιμακώνοντας την εκστρατεία τους κατά της παλαιστινιακής μαχητικής ομάδας.

Ο Μακρόν καταδίκασε την επιχείρηση ως «ένα τεράστιο λάθος» το οποίο, όπως είπε, θα ανοίξει μια νέα συζήτηση στην Ευρώπη σχετικά με την επιβολή κυρώσεων κατά «βασικών προσώπων που υποστηρίζουν τους οικισμούς».

Τα σχόλια του Γάλλου ηγέτη έρχονται εν μέσω μιας πικρής διπλωματικής σύγκρουσης με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με την απόφαση του Μακρόν να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος.

Ο Μακρόν ανακοίνωσε στα τέλη Ιουλίου ότι η Γαλλία θα προχωρήσει με την αναγνώριση, μαζί με άλλες χώρες, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη στις 22 Σεπτεμβρίου.

Η ανακοίνωση πυροδότησε πόλεμο λέξεων με το Ισραήλ.

Σε επιστολή του στις 17 Αυγούστου, ο Νετανιάχου κατηγόρησε τον Μακρόν ότι τροφοδοτεί τον αντισημιτισμό και ανταμείβει την «τρομοκρατία της Χαμάς» με την κίνηση αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους.

Ο Μακρόν, σε γραπτή απάντηση, απέρριψε τις κατηγορίες και στη συνέντευξη της Πέμπτης δήλωσε ότι προσωπικά «πληγώθηκε» από τους ισχυρισμούς του Νετανιάχου.

«Νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο λάθος εκ μέρους του πρωθυπουργού σας, επειδή δίνει μια δικαιολογία στον αντισημιτισμό, φορτώνοντάς τον στους ώμους μου επειδή πιθανώς ήταν ο στόχος του. Αλλά δεν υπάρχει δικαιολογία για τον αντισημιτισμό», είπε.

Υπερασπιζόμενος την πολιτική της Γαλλίας, ο Μακρόν είπε ότι η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους είναι «ο καλύτερος τρόπος για να απομονωθεί η Χαμάς» και προειδοποίησε ότι αυτό «είναι πιθανώς η τελευταία στιγμή πριν η πρόταση για τα δύο κράτη γίνει εντελώς αδύνατη».

Σε απάντηση στην πρωτοβουλία της Γαλλίας, Ισραηλινοί αξιωματούχοι εξετάζουν μια σειρά από αντίμετρα, όπως το κλείσιμο του γαλλικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ και την επιτάχυνση των προσαρτήσεων της Δυτικής Όχθης.

