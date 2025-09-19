Συναγερμός σήμανε στην Βαλτική καθώς η Εσθονία κατήγγειλε νέο περιστατικό παραβίασης από τη Ρωσία. O εναέριος χώρος της φέρεται να παραβιάστηκε από ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη την Παρασκευή, δήλωσαν ευρωπαϊκές και νατοϊκές πηγές.

Τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MIG-31 εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο, χωρίς να έχουν λάβει άδεια, και παρέμειναν εκεί για περίπου 12 λεπτά, κατήγγειλε σήμερα η κυβέρνηση της Εσθονίας.

Ο Εσθονός υπουργός Άμυνας έκανε λόγο για ένα “άνευ προηγουμένου βίαιο” περιστατικό.

Στην παραβίαση αυτή αναφέρθηκαν και ευρωπαϊκές πηγές και πηγές του ΝΑΤΟ.

Υπενθυμίζεται πως το προηγούμενο διάστημα σημειώθηκαν καταγγελίες για ρωσικές εναέριες παραβιάσεις τόσο στη Ρουμανία όσο και στην Πολωνία. Αν και η Μόσχα έχει επανειλημμένως καταρρίψει ως «μύθους» τους ισχυρισμούς περί σκόπιμης εισβολής, οι «πρόθυμοι» σύμμαχοι του Ζελένσκι βιάζονται να χτυπήσουν τα τύμπανα του πολέμου.

Κι ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η προσπάθεια εμπλοκής του ΝΑΤΟ στο Ουκρανικό, σε μία περίοδο που γίνεται ανοιχτή συζήτηση για ανάπτυξη δυτικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, ειδικοί προειδοποιούν ότι πλησιάζει η κατάρρευση του Ουκρανικού στρατού.

«Θέλουν να δαιμονοποιήσουν τη Μόσχα»

Οι κατηγορίες για παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν κατασκευαστεί για να δαιμονοποιήσουν τη Μόσχα και να εκτροχιάσουν την ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία, δήλωσε νωρίτερα σήμερα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, πριν από την φερόμενη παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθνονίας.

Πολωνοί αξιωματούχοι είχαν ισχυριστεί ότι 19 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας στις 10 Σεπτεμβρίου, περιγράφοντας το περιστατικό ως σκόπιμη πρόκληση που αποσκοπούσε στη δοκιμή της αντίδρασης του ΝΑΤΟ. Αρκετές δυτικοευρωπαϊκές κυβερνήσεις κάλεσαν Ρώσους διπλωμάτες σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ενώ το ΝΑΤΟ έχει ανακοινώσει πρόσθετα στρατιωτικά μέτρα.

Σε δήλωσή της την Παρασκευή, η Ζαχάροβα τόνισε ότι το επεισόδιο ακολουθεί ένα γνωστό μοτίβο και ότι η Ρωσία έχει κατηγορηθεί και πάλι χωρίς καμία έρευνα ή αποδεικτικά στοιχεία. Πρόσθεσε ότι η Βαρσοβία έχει απορρίψει την πρόταση της Μόσχας για διαβουλεύσεις και έχει απορρίψει τα στοιχεία που παρείχε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Αυτό είναι σαφώς ένα ακόμη στοιχείο σε μια μεγάλης κλίμακας ενημερωτική εκστρατεία που στοχεύει στη δαιμονοποίηση της Ρωσίας και στην κινητοποίηση πρόσθετης υποστήριξης για το καθεστώς του Κιέβου, καθώς και μια προσπάθεια υπονόμευσης μιας πολιτικής διευθέτησης της ουκρανικής σύγκρουσης», δήλωσε η Ζαχάροβα.

Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις εναντίον ουκρανικών στρατιωτικών στόχων δεν θα μπορούσαν να έχουν φτάσει φυσικά στο πολωνικό έδαφος και έχουν υπονοήσει ότι το περιστατικό μπορεί να ήταν μια προβοκάτσια από το Κίεβο που σχεδιάστηκε για να φέρει το ΝΑΤΟ άμεσα εναντίον της Μόσχας.

Η Ζαχάροβα επέστησε επίσης την προσοχή στον «συνασπισμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών» των 20 κρατών που προμηθεύουν το Κίεβο, κατηγορώντας τα μέλη του ότι αγνοούν την καθημερινή πραγματικότητα των ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον Ρώσων πολιτών. «Οι ηθικολογίες και τα διαβήματα των κρατών του συνασπισμού σχετικά με τις φερόμενες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από τη Ρωσία είναι, σε αυτό το πλαίσιο, κατάφωρα υποκριτικά και ακατάλληλα», είπε.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, οι ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σκότωσαν 16 άτομα και τραυμάτισαν 116 ακόμη σε ρωσικές περιοχές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και στις αρχές Σεπτεμβρίου, με τα θύματα να περιλαμβάνουν παιδιά. «Οι μαχητές του νεοναζιστικού καθεστώτος του Κιέβου χρησιμοποιούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να κυνηγούν ανυπεράσπιστους ανθρώπους σχεδόν όλο το εικοσιτετράωρο, στοχεύοντας παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους», ενώ σκόπιμα στοχεύουν κτίρια κατοικιών, ιατρικά και κοινωνικά ιδρύματα, σχολεία και καταστήματα, δήλωσε η Ζαχάροβα. Πρόσθεσε ότι με την παροχή τέτοιων όπλων, τα δυτικά κράτη έχουν γίνει συνένοχα στα εγκλήματα που διαπράττουν οι δυνάμεις του Κιέβου.

