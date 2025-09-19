search
19.09.2025 12:46

Νέες τουρκικές NAVTEX στο Αιγαίο ενόψει της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν

19.09.2025 12:46
navtex_new
shutterstock

Δύο νέες NAVTEX για ασκήσεις με πυρά στο Αιγαίο στις 22-23 Σεπτεμβρίου εξέδωσε σήμερα (19/9) η Τουρκία.

Πρόκειται για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες είναι προγραμματισμένη η συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, οι δύο νέες NAVTEX συνιστούν απάντηση στη μεγάλη διακλαδική άσκηση που πραγματοποίησε η Ελλάδα στις 17 Σεπτεμβρίου.

Την ίδια ημέρα, η Τουρκία είχε εκδώσει ξεχωριστή NAVTEX, με την οποία ζητούσε τη μη διεξαγωγή της ελληνικής άσκησης σε νησιά που -όπως υποστηρίζει- διαθέτουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς.

1 / 3