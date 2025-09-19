Το Ισραήλ συνεχίζει τους σφοδρούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας – Απέραντο τοπίο καταστροφής

Εκρήξεις συνεχίζουν να συνταράσουν τις τελευταίες ώρες την πόλη της Γάζας, όπου το Ισραήλ έχει εξαπολύσει χερσαία επίθεση κατά των παλαιστινιακών εδαφών προκαλώντας ακραίους εκτοπισμούς ανήμπορων από την πείνα ανθρώπων προς το νότιο τμήμα της περιοχής.

Παραθαλάσσιος δρόμος κατά μήκος της Λωρίδας της Γάζας είναι γεμάτος κόσμο που φεύγει προς νότο, με οχήματα ή κάρα που σέρνουν γαϊδούρια, με υπάρχοντά τους στοιβαγμένα βιαστικά, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Με τις «ευλογίες» της σημερινής διοίκησης των ΗΠΑ, η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε εδώ και 48 ώρες, την έναρξη χερσαίων και αεροπορικών επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ισοπεδωτικές επιχειρήσεις

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν ισοπεδωτικές επιχειρήσεις εναντίον της μικρής παραθαλάσσιας περιοχής, που έχουν προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους κι ανθρωπιστική καταστροφή.

Εξαπολύονται «πυρά πυροβολικού, αεροπορικές επιδρομές, πυρά από μικρά και μεγάλα drones. «Οι βομβαρδισμοί δεν σταματούν ποτέ», περιγράφει η Αγιά Άχμαντ, 32 χρονιών, που ζει με 13 μέλη της οικογένειάς της στη συνοικία Νάσερ, στον δυτικό τομέα της πόλης της Γάζας.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Σίφα, ο Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια, δήλωσε πως στη δομή υγείας διακομίστηκαν τα πτώματα 33 ανθρώπων οι οποίοι σκοτώθηκαν χθες σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το AFP σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο απολογισμούς κι ανακοινώσεις οποιασδήποτε πλευράς.

Τραυματισμένες ανήμπορες οικογένειες στοιβάζονται…»

«Η στρατιωτική εισβολή και οι διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης στη βόρεια Γάζα προκαλούν νέα κύματα εκτοπισμών, αναγκάζοντας τραυματισμένες οικογένειες να στοιβάζονται σε ολοένα συρρικνούμενη περιοχή», τόνισε μέσω X ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

«Τα νοσοκομεία, ήδη κατακλυσμένα, βρίσκονται στα πρόθυρα κατάρρευσης καθώς η κλιμάκωση της βίας αποκλείει την πρόσβαση κι εμποδίζει τον ΠΟΥ να κάνει παραδόσεις προμηθειών που θα έσωζαν ζωές», πρόσθεσε.

«Πλήθη παντού, οι κρότοι των εκρήξεων, γυναίκες και άνδρες που κλαίνε και ουρλιάζουν καθώς βαδίζουν φορτωμένοι με υπάρχοντά τους», συνόψισε ο Σάντι Τζαουάντ, 47 ετών, που έφυγε από το σπίτι του προχθές Τετάρτη μαζί με την οικογένειά του.

«Θεέ μου, στείλε έναν πύραυλο να μας ανακουφίσει»

Στον δρόμο, ύψωσε το βλέμμα στον ουρανό και προσευχήθηκε: «θεέ μου, στείλε έναν πύραυλο να μας ανακουφίσει», πρόσθεσε.

Ο ΟΗΕ εκτιμούσε στα τέλη Αυγούστου σε περίπου ένα εκατομμύριο τον αριθμό των κατοίκων της πόλης της Γάζας και των προαστίων της.

Ο ισραηλινός στρατός λέει πως «πάνω από 350.000» έχουν φύγει.

Σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, στις ισραηλινές ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 65.141 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι.

Διαβάστε επίσης

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθεί δοκιμές drones και καλεί να αναπτυχθούν με αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Θύελλα στις ΗΠΑ μετά το «κόψιμο» της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ – Μποϊκοτάζ στη Disney από συνδρομητές

Σφαγή στη Γάζα: Εν μέσω σφοδρών βομβαρδισμών συνεχίζεται η μαζική έξοδος των Παλαιστινίων – Αντιδράσεις για το 6ο βέτο των ΗΠΑ